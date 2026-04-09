Petra è innocente: non è stata lei a denunciare Don Samuel alla curia. È quanto emergerà nelle prossime puntate de La Promessa, ma sarà troppo tardi: Petra sarà già stata licenziata.

Le anticipazioni rivelano che Maria dirà a Catalina che Don Samuel è stato scomunicato per colpa di Petra e la governante sarà licenziata in tronco. Emergerà in seguito la verità: Don Samuel si è autodenunciato perché non riesce più a gestire i sentimenti per Maria e l'abito talare.

Petra costretta ad andare via da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra finirà di nuovo nel mirino di tutta la servitù.

Maria e i suoi colleghi accuseranno la governante di un fatto gravissimo: la scomunica di Don Samuel. Petra tornerà ad essere la più odiata del palazzo e piangerà disperatamente proprio con il parroco. Oltre a proclamarsi innocente, la donna affermerà di essere davvero cambiata e l'atteggiamento dei colleghi la ferirà nel profondo. Don Samuel sarà l'unico a credere alle parole di Petra, anche perché lui saprà benissimo la verità: è stato lui, infatti, a denunciarsi alla curia, ma in un primo momento non lo dirà a nessuno. Maria, convinta della colpevolezza di Petra, dirà a Catalina che Don Samuel non può celebrare il battesimo perché la governante lo ha fatto scomunicare. Il provvedimento arriverà nel giro di pochi giorni.

L'ingiusta condanna di Petra e la confessione di Samuel

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina ordinerà che Petra lasci subito il palazzo. La governante andrà via con amarezza e rabbia, giurando vendetta per questa ingiustizia. Don Samuel verrà a sapere del provvedimento quando ormai sarà troppo tardi e a parlargliene sarà Maria. Il parroco sarà tormentato dai sensi di colpa e si sfogherà con la cameriera che lo metterà alle strette: "Come fai ad essere così certo dell'innocenza di Petra?". ""Perché sono stato io" dirà Don Samuel, sfinito. In un primo momento il parroco dirà di aver agito per protesta contro la rigidità della curia. Poi, però, spiegherà a Maria che il suo sentimento per lei è troppo forte e non riusciva più a sentirsi bene nell'abito talare. La cameriera chiederà a Samuel di dire la verità a tutti, ma lui non sarà sicuro di riuscirci.