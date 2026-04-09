Jasveen Sangha, soprannominata la 'regina della ketamina', è stata condannata a quindici anni di carcere dal Tribunale federale di Los Angeles. La sentenza è arrivata dopo che Sangha ha ammesso di aver venduto la dose letale di ketamina che ha causato la morte dell’attore statunitense Matthew Perry, star di 'Friends'. Il giudice Sherilyn Peace Garnett ha pronunciato la condanna, a seguito di un patteggiamento in cui l'imputata, quarantadue anni, residente a Los Angeles e con doppia cittadinanza, ha riconosciuto la propria responsabilità. La donna gestiva un'attività di spaccio di droga dalla sua abitazione, descritta dagli inquirenti come un vero e proprio emporio di sostanze illegali.

L'attività di spaccio e le accuse federali

Le autorità, durante una perquisizione nella casa di Sangha a Los Angeles, avevano sequestrato numerose fiale di ketamina e migliaia di pillole, tra cui metanfetamine, cocaina e antidolorifici. Secondo le accuse federali, la donna finanziava un lussuoso stile di vita grazie a un traffico di droga su larga scala. Inizialmente, Sangha aveva negato le accuse, ma ha poi cambiato la sua dichiarazione di colpevolezza a pochi mesi dall’inizio del processo. Nel patteggiamento, ha ammesso anche di aver venduto ketamina a Cody McLaury nel 2019, deceduto poco dopo l’acquisto.

La morte di Matthew Perry e il contesto giudiziario

Matthew Perry, noto al grande pubblico per il ruolo di Chandler Bing nella celebre serie televisiva 'Friends', fu trovato senza vita il 28 ottobre 2023 nella vasca idromassaggio della sua abitazione a Los Angeles.

Il medico legale stabilì che la causa del decesso era stata l'effetto acuto della ketamina, un anestetico dissociativo con effetti allucinogeni, la cui somministrazione è consentita solo sotto stretto controllo medico. Il procedimento giudiziario ha coinvolto anche altre quattro persone, tra medici e assistenti, accusate di aver contribuito all’approvvigionamento di ketamina per Perry e di aver sfruttato la sua dipendenza per profitto. Tra questi, il medico Salvador Plasencia è stato condannato a trenta mesi di carcere, mentre il dottor Mark Chavez ha ricevuto otto mesi di detenzione domiciliare e tre anni di libertà vigilata. L’assistente dell’attore, Kenneth Iwamasa, e l’intermediario Eric Fleming sono invece in attesa di sentenza.

La carriera di Matthew Perry

Matthew Perry è stato un attore statunitense la cui fama internazionale è legata indissolubilmente al personaggio di Chandler Bing in 'Friends', una delle sitcom più amate e seguite a livello mondiale. La sua carriera si estese anche al cinema e ad altre produzioni televisive, ma fu il ruolo nella serie che lo rese un volto iconico e apprezzato dal pubblico. Nel corso della sua vita, Perry aveva affrontato pubblicamente problemi di dipendenza, un tema che aveva esplorato anche nella sua autobiografia, offrendo una testimonianza della sua battaglia personale.