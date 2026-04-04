In occasione delle festività pasquali, Canale 5 si prepara a offrire un appuntamento televisivo di grande rilievo: la miniserie "Le donne della Bibbia". L'evento, in prima visione assoluta, andrà in onda in prima serata domenica 5 e lunedì 6 aprile, proponendo una fedele drammatizzazione del Libro della Genesi.

Prodotta da FOX Entertainment Studios e distribuita da FOX Entertainment Global, la serie si concentra su cinque figure femminili centrali dell'Antico Testamento. La narrazione, attraverso gli occhi di donne coraggiose e appassionate, intreccia destini che toccano temi universali come la maternità, l'esilio, le rivalità familiari e la redenzione, plasmando le origini della fede.

Il cast internazionale vanta nomi di spicco. Minnie Driver interpreta Sara, moglie di Abramo (Jeffrey Donovan) e madre di Isacco, mentre Natacha Karam è la servitrice Agar, madre di Ismaele. Alexa Davalos veste i panni di Rebecca, moglie di Isacco e madre dei gemelli Esaù e Giacobbe (Tom Payne). Completano il quintetto femminile Millie Brady nel ruolo di Lia, prima moglie di Giacobbe e madre di sei figli tra cui Giuda, e Blu Hunt come Rachele, la seconda e amata moglie di Giacobbe. Il cast include anche James Purefoy (Labano) e Corrado Invernizzi (Dio).

Le protagoniste e il loro significato teologico

Ogni donna esplorata nella miniserie incarna un tema teologico-chiave, andando oltre la semplice cronaca familiare per delineare il modo in cui la divinità opera nella storia umana.

Sara, ad esempio, rappresenta la promessa divina che si compie nonostante la sterilità e l'età avanzata. La storia di Agar, invece, mette in luce il tema dell'esilio e la protezione di Dio verso gli oppressi e i dimenticati.

Rebecca è presentata come una figura decisa e intraprendente, fondamentale nel determinare la linea della discendenza attraverso Giacobbe. Lia, madre di sei figli, emerge come una colonna portante delle Dodici tribù d'Israele. Infine, la figura di Rachele è legata alla bellezza e alla maternità sofferta, divenendo un simbolo di intercessione per il suo popolo.

Produzione internazionale e eccellenze italiane

Conosciuta a livello internazionale come "The Faithful: Women of the Bible", la miniserie è stata sceneggiata e diretta da Rene Echevarria, anche showrunner.

La produzione esecutiva è stata curata da Carol Mendelsohn e Julie Weitz, nomi già noti nel panorama delle grandi produzioni televisive. La realizzazione si distingue per l'ampia partecipazione di attori di fama mondiale e per il significativo contributo di professionisti italiani, tra cui Franco Della Posta, Michela Barberini, Elisabetta De Leonardis, Federico Laurenti, Simone Troili, Paolo Iudice, Claudio Castorina, Marco De Carolis, Christian Zampagni, Claudio Valentini e Manuele Masotti.

Le riprese si sono svolte tra Roma e Matera, due città dal profondo valore simbolico e visivo, spesso scelte come set per produzioni a tema biblico e storico. Queste location italiane valorizzano il patrimonio culturale nazionale e attraggono un pubblico internazionale.

Roma, la capitale della cristianità, e Matera, nota come la "Gerusalemme del Sud" e patrimonio UNESCO, conferiscono autenticità e fascino al racconto della Genesi.

Questo progetto rappresenta un felice incontro tra produzioni internazionali e le eccellenze professionali italiane. La miniserie si inserisce così in un filone di grande richiamo televisivo e culturale, offrendo una rilettura contemporanea dei racconti fondativi delle grandi religioni monoteiste, attraverso una prospettiva unica e il protagonismo femminile.