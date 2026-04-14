Attraverso un video pubblicato sui social, la sorella di Lucia Ilardo è intervenuta per porre fine ai commenti offensivi che la concorrente del Grande Fratello Vip sta ricevendo a sua insaputa da Renato Biancardi, Nicolò Brigante e Blu Barbara Prezia. Nel dettaglio, quest'ultima ha suggerito al musicista napoletano di avere un ultimo rapporto con la coinquilina prima di chiudere definitivamente la loro amicizia speciale.

Lo sfogo della sorella di Lucia Ilardo

Su X ha iniziato a girare un video in cui Blu, Renato e Nicolò prendono in giro Lucia. Nel dettaglio, Prezia consiglia a Biancardi di far ubriacare Lucia in modo da approfittarsi di lei sotto le lenzuola prima di chiudere definitivamente i rapporti con lei.

La sorella di Lucia ha deciso di intervenire sulla questione e non le ha certo mandate a dire ai diretti interessati: "Partiamo che non m'importa che sia mia sorella, ma parlo da donna. Renato, Blu e Nicolò non sono neanche furbi da parlare in codice, si capisce tutto palesemente. Cosa significa che lui deve far ubriacare Lucia? Da un uomo posso anche aspettarmela un pensiero simile, ma da una donna no". La diretta interessata ha poi sostenuto come dovrebbe reagire un parente che da casa sta seguendo il GFVip e sente questi discorsi sulla propria figlia: "Va bene il gioco, va bene quello che ha fatto mia sorella e vanno bene anche i conati. Ma questo va oltre il gioco, è bullismo". E ancora: "Un ragazzino che guarda i social cosa deve pensare, che si fa questo?

Che esempio stanno dando?".

Infine la sorella di Lucia Ilardo si è rivolta agli autori del reality show: "Possibile che nessuno prende provvedimenti? Se questo è il gioco mi verrebbe da dire a Lucia di lasciare tutto per non avere a che fare con queste persone".

#GFVIP LE PAROLE DELLA SORELLA DI LUCIA 🎀🩷 pic.twitter.com/rGK0yaHER7 — lucia 𝗅𝖺 𝖻𝖺𝗆𝖻𝗈𝗅𝗂𝗇𝖺 🎀🩷 (@NicolaBons83032) April 13, 2026

Il commento degli utenti del web

Le parole della sorella di Lucia non sono passate inosservate agli utenti di X, tanto che alcuni hanno espresso un loro parere. Un utente ha affermato: "Mi auguro che stasera vengano presi provvedimenti contro quei tre". Un altro ha aggiunto: "Ma proprio Blu si permette di dire certe cose?".

Un utente ha commentato: "Mi dispiace ma nel 2026 una cosa simile non si può accettare". Tra i vari utenti però c'è anche chi ha criticato il modo di porsi di Lucia: "Lei però può dire che donne come Blu merita di essere presa a schiaffi dagli uomini". Un altro utente ha aggiunto: "È Lucia che si fa andare tutto bene da Renato. Quindi cosa vuole?". Uno spettatore invece si è soffermato sul rapporto di Lucia e Renato: "Siamo davanti all'ennesimo rapporto tossico".