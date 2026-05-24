Il cantautore romano Antonello Venditti è stato ospite a ‘Domenica In’, dove ha condiviso con il pubblico e con Mara Venier retroscena inediti della loro lunga amicizia. Durante la trasmissione, i due hanno ripercorso episodi del passato, evidenziando il legame che li unisce da anni. Venditti ha rivelato un ruolo particolare nella vita sentimentale di Venier, agendo per un periodo come consulente di coppia personale, suscitando interesse e divertimento.

Il ruolo di "consulente di coppia" e l'amicizia tra uomo e donna

Nella puntata, dopo un filmato sulla loro amicizia, Mara Venier ha sottolineato il loro rapporto: “Siamo una bella coppia.

Noi siamo la dimostrazione che esiste l'amicizia tra uomo e donna”. Venditti ha raccontato come, in passato, valutasse i pretendenti. “Io ero il suo consulente di coppia. C'è stato un periodo in cui, conoscendo gli uomini, sapevo valutarli e capire se fossero adatti a lei. Io ne ho fatti secchi parecchi”, ha narrato con umorismo, suscitando l’ilarità del pubblico.

Antonello Venditti ha aggiunto che Mara Venier gli presentava i corteggiatori, e lui li analizzava con precisione, facendo "pelo e contropelo". Ha ricordato un episodio: un pretendente, dopo essersi allontanato per il bagno, si è ritrovato fuori dalla porta, indicando il giudizio decisivo di Venditti.

Un legame di profonda stima e riconoscenza

La puntata si è conclusa con commozione per Mara Venier, che ha ringraziato pubblicamente Antonello Venditti per il sostegno ricevuto. “Io ancora oggi ti devo dire grazie per tutto e per quello che ci siamo detti in camerino”, ha dichiarato, senza entrare nei dettagli. Questo scambio ha evidenziato la profondità del rapporto, basato su reciproca stima e affetto sincero.

L’intervento di Venditti a ‘Domenica In’ ha offerto al pubblico uno sguardo inedito sulla sua amicizia con Mara Venier, confermando come il loro legame sia rimasto saldo nel tempo e abbia superato le semplici dinamiche professionali.