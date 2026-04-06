La programmazione di Rai3 per martedì 7 aprile si presenta con un palinsesto ricco e diversificato, capace di spaziare dall’attualità alla cultura e all’intrattenimento. La giornata offre agli spettatori un'ampia scelta di contenuti, che coprono informazione, approfondimento, divulgazione e fiction, confermando l'impegno del canale nel proporre un'offerta televisiva completa e di qualità.

La mattinata di martedì 7 aprile su Rai3 si apre all'insegna dell'informazione e dell'attualità. Dalle ore 6, il pubblico può seguire gli aggiornamenti costanti di RaiNews24, seguiti dalle edizioni del TGR: "Buongiorno Italia" alle 7 e "Buongiorno Regione" alle 7.30, che offrono un focus approfondito sulle notizie nazionali e locali.

Il dibattito e l'analisi proseguono con "Agorà" alle 8 e "Re Start" alle 9.45, due appuntamenti dedicati all'approfondimento giornalistico.

Alle 10.50, spazio alla salute e al benessere con "Elisir", un programma consolidato e apprezzato. L'informazione prosegue con le previsioni di "Meteo 3" alle 11.55, seguite dall'edizione di mezzogiorno del "TG3". Immediatamente dopo, alle 12.25, "TG3 Fuori TG" offre un ulteriore momento di analisi e dibattito su temi di rilievo.

Il pomeriggio tra cultura, storia e documentari

Il pomeriggio di Rai3 è dedicato alla divulgazione culturale e all'approfondimento storico. Alle 12.50, "Quante storie" propone un viaggio nel mondo dei libri e della cultura, mentre alle 13.20 "Passato e Presente" esplora la figura di Jules Verne, inventore del futuro, con il contributo della professoressa Carlotta Sorba.

Dopo le consuete edizioni del TG Regione e del TG3, la programmazione prosegue con "LEONARDO" alle 14.50 e "Piazza Affari".

Un momento di particolare interesse è la Prima Visione del documentario "Giuseppe Tucci. Sulle strade dell'Est" alle 15.25, un omaggio all'orientalista italiano. La fascia tardo-pomeridiana è poi animata da "Aspettando Geo" alle 16.20, che anticipa l'appuntamento fisso con "Geo" alle 17, il celebre magazine di natura e ambiente che da anni informa e intrattiene il pubblico.

La prima serata: fiction, attualità e rubriche

La prima serata di martedì 7 aprile su Rai3 si apre, dopo le edizioni serali del TG3 e dei TG regionali, con l'immancabile "Blob" alle 20, un cult della rete.

Segue alle 20.10 "Vita da Artista" e, alle 20.40, "Il Cavallo e la Torre", spazi dedicati all'attualità e alla cultura. Alle 20.50, l'appuntamento quotidiano con la soap opera "Un posto al sole", una delle produzioni più longeve e amate della televisione italiana, continua a tenere incollati gli spettatori.

Il prime time, dalle 21.20, è affidato a "FARWEST", un programma di approfondimento. La notte di Rai3 si articola poi con "TG3 Linea Notte" a mezzanotte, seguito da ulteriori spazi informativi come il "TG-Magazine" e rubriche di valore culturale e sociale, tra cui "Sorgente di vita", dedicata alla cultura ebraica, e "Sulla via di Damasco", che esplora tematiche spirituali.

Rai3, canale storico della RAI, conferma la sua vocazione a una programmazione che unisce informazione, cultura e divulgazione scientifica e sociale.

Il palinsesto di martedì 7 aprile riflette pienamente questa missione, alternando appuntamenti consolidati a nuove proposte tematiche. Programmi iconici come "Un posto al sole", le edizioni del "TG3", la rubrica "Blob" e gli approfondimenti culturali di "Quante storie" e "Passato e Presente" ne sono la dimostrazione. La giornata evidenzia un'attenzione particolare sia alle produzioni originali sia ai documentari in Prima Visione, sottolineando il ruolo attivo di Rai3 nella promozione della cultura televisiva nazionale.