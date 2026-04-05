Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 6 al 10 aprile, Palazzo Palladini sarà oggetto di atti vandalici dopo la festa organizzata da Cristina, la quale fuggirà via dopo avere scoperto la verità sulla madre.

Nunzio e Rossella, invece, si dovranno trasferire a casa di Silvia e Michele dopo i danni che la loro abitazione ha subito a causa del maltempo.

Jimmy e Bianca si imbucano alla festa di Cristina

Damiano e Rosa trascorreranno una pasquetta molto movimentata a causa delle ripetute provocazioni di Grillo, ma potranno contare comunque sul calore familiare.

Intanto Luca e Giulia passeranno le festività in compagnia di Nunzio, Jimmy, Bianca, Renato e Monica. Il meteo comunque risulterà essere parecchio avverso.

Nel frattempo nel cortile si terrà la festa organizzata da Cristina e dai suoi amici, alla quale prenderanno parte pure Jimmy e Bianca. Nunzio dovrà intervenire per sistemare la situazione. In tutto questo, i bulli che si sono imbucati alla festa si vorranno vendicare degli abitanti benestanti di Palazzo Palladini e saranno sia Raffaele che Silvana a dovere risolvere le problematiche.

Alberto non vuole che Angelo ed Eduardo facciano dei lavori nel condominio

Bice farà vedere la sua fragilità, in particolare per quanto riguarda il legame con il figlio Gerardo.

Intanto Roberto dopo gli atti vandalici si confronterà con Cristina, alla quale farà presente di dovere cambiare atteggiamento e nemmeno la mediazione di Marina migliorerà i rapporti tra i due. La ragazza in seguito scoprirà la verità sulla madre e fuggirà via, ma Roberto, Marina e Greta potranno contare sul sostegno di Filippo e Serena.

Nel frattempo l'appartamento di Nunzio e Rossella risulterà essere allagato dopo il temporale che si è abbattuto su Napoli ed i due giovani saranno ospitati da Silvia e Michele. Cammarota faticherà a gestire la convivenza con i coniugi Saviani. Alberto, invece, non sarà d'accordo al fatto che Angelo e Sabbiese si occupino di alcuni lavori nel condominio.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Clara ha chiamato Eduardo e l'ha informato del fatto che Nunzia avesse una febbre alta. L'uomo si è recato in ospedale e non ha preso parte al furto organizzato in villa con Rino, Angelo e Stella. Inoltre Cerruti ha invitato Mariella a non aiutare Massaro.

Serena, invece, non ha comunicato alle gemelle che Maurizio era presente al matrimonio di Manuela, mentre Alberto non è riuscito a rimanere distante da Anna.