Lunedì 13 aprile alle 22:55, su Sky Crime e in streaming su NOW, debutta "Abusati da mamma". Lo speciale si concentra sul caso di Ruby Franke, la mamma youtuber statunitense condannata per abusi sui figli. Questa vicenda ha scosso l'opinione pubblica, svelando la doppia vita di un'influencer dello Utah che, tramite il canale YouTube "8 Passengers", proiettava un'immagine familiare perfetta per milioni di follower. Dietro questa facciata impeccabile, si celava una realtà di controllo, privazioni e terrore psicologico imposto ai suoi sei figli.

I bambini vivevano sotto un regime di disciplina estrema.

Nell’agosto 2023, uno dei figli più piccoli, vittima di trattamenti crudeli con la sorella, è fuggito dalla casa dove si trovava con la madre e la collaboratrice Jodi Hildebrandt. Ha cercato aiuto in condizioni drammatiche, innescando l'intervento delle autorità. Queste hanno rinvenuto la sorella in evidente denutrizione, con ferite e tracce di nastro adesivo su polsi e caviglie, prove inequivocabili dei maltrattamenti. Ruby Franke gestiva "8 Passengers" dal 2015 (era sposata con Kevin Franke fino al 2022), mascherando questa realtà.

Il caso Ruby Franke: indagine e condanna

Lo speciale ripercorre le indagini, documentando il crollo dell’apparenza. Il procuratore Eric Clarke ha rivelato come Ruby Franke giustificasse le punizioni come "correzione spirituale", in un contesto di estremismo religioso.

I bambini venivano fatti credere "posseduti dal male" e sottoposti a trattamenti disumani: digiuni estremi, isolamento, esposizione al sole e ferite curate con rimedi casalinghi come miele e peperoncino. Dai diari attribuiti a Ruby Franke emergono frasi agghiaccianti come "Non darò da mangiare a un demone", che testimoniano un sistema educativo basato su controllo, timore e privazione.

L’aspetto più inquietante risiede nella capacità della famiglia di mantenere una facciata impeccabile sui social media. Lo speciale analizza come la genitorialità tossica venisse trasformata in contenuto virale, e il dolore dei figli in un racconto mediatico. La richiesta di aiuto dei bambini ha scatenato una valanga giudiziaria, portando a risvolti penali definitivi e alla condanna per abusi sui figli.

Il caso Franke offre una narrazione esemplare della dissonanza tra rappresentazione sociale sui media e cruda realtà domestica.

Oltre all’intervento di polizia e testimonianze, lo speciale approfondisce il ruolo della collaboratrice Jodi Hildebrandt, che ha condiviso e sostenuto il regime abusivo. Il racconto televisivo esplora come la giustizia americana sia intervenuta con una condanna esemplare, gettando luce sui rischi legati all'esposizione dei minori nelle attività social degli influencer familiari e sulla necessità di proteggere i più vulnerabili.