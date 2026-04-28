Elena Santarelli è stata la protagonista dell'ultima puntata di 'Belve', il format di interviste condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Durante l'intervista, la showgirl ha affrontato vari temi, alternando momenti di leggerezza a riflessioni più serie. Tra questi, ha espresso una chiara delusione nei confronti di Chiara Ferragni in merito al caso 'Pandoro Gate', affermando di non essere convinta dalle sue scuse. La puntata ha ospitato anche Sal Da Vinci e Romina Power.

Il "Pandoro Gate" e le critiche a Chiara Ferragni

Nel corso dell'intervista, Francesca Fagnani ha chiesto a Elena Santarelli un'opinione sulle recenti vicende di beneficenza che hanno coinvolto Chiara Ferragni.

Santarelli si è detta molto delusa sia dall'influencer che dalle persone a lei vicine, evidenziando comportamenti poco trasparenti. Ha sottolineato come molte persone impegnate nel volontariato non meritino di essere coinvolte in situazioni simili e ha ribadito di non credere alle scuse pubbliche di Ferragni. Secondo Santarelli, chi ha una grande visibilità dovrebbe impegnarsi maggiormente per sostenere la ricerca.

L'intervista ha lasciato spazio anche a momenti più leggeri, in cui Elena Santarelli ha parlato della sua vita privata. Ha scherzato sulle qualità del marito, Bernardo Corradi, definendolo "un dieci e lode", e ha raccontato un episodio di gelosia legato al suo passato sentimentale.

La showgirl ha inoltre rivelato di aver subito un licenziamento da parte di un noto personaggio televisivo, che a suo dire sarebbe stato ingiustamente motivato dal rifiuto di un invito a cena. Non sono mancati riferimenti a un famoso calciatore che l'avrebbe corteggiata quando era sposato.

Chi è Elena Santarelli

Elena Santarelli è una showgirl, conduttrice televisiva e attrice italiana. Nota per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ha partecipato a numerosi programmi e si è distinta anche per il suo profondo impegno nel sociale. Nel corso degli anni, Santarelli ha condiviso pubblicamente esperienze personali, tra cui la malattia del figlio, mostrando grande sensibilità e determinazione.