Le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate che andranno in onda dal 27 aprile all'1 maggio svelano che Greta e Yannik arriveranno a baciarsi, ma quando la cuoca vedrà Miro ballare spensierato capirà di essersi innamorata di nuovo di lui.

Sophia avvelena Maxi

Le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate che andranno n onda da lunedì 27 aprile a venerdì 1 maggio prendono il via dalla riappacificazione tra Henry e Maxi, presto Sophia lo scoprirà.

Erik aiuterà Yvonne a organizzare una sfilata di moda ma lei non sembrerà essergli riconoscente.

Ben presto Yvonne capirà di aver trascurato il marito e si scuserà con lui. Presto, Erik scoprirà che la moglie ha intenzione di investire una cifra altissima nel suo shop online.

Durante la sfilata di Yvonne e Larissa, Maxi dovrebbe sfilare come modella ma avrà un malore e perderà i sensi. Mentre la vita della giovane sarà in pericolo, Henry scoprirà che la madre l'ha avvelenata. Greta, scoprendo che un suo piatto potrebbe aver causato il malore di Maxi cercherà di indagare ma Sophia farà di tutto per impedirlo.

Durante il ricovero della figlia in ospedale, Katja sarà appoggiata da Markus, con il quale il rapporto riprenderà serenamente. Presto, Vincent tronerà in paese e farà una dichiarazione d'amore alla matrigna destabilizzandola di nuovo.

Il veterinario dal canto suo non saprà come nascondere i suoi sentimenti per Katja soprattutto con il padre, ma alla fine prometterà alla donna di non insistere più. Katja avrà il cuore spezzato.

Christoph si finge alleato di Sophia

Quando Maxi si riprenderà, sarà pronta a cominciare la sua vita con Henry ma lui le dirà di non amarla più. Maxi capirà che Henry ha preso questa decisione per salvarla da Sophia, tanto che per tenerla al sicuro Henry fingerà di flirtare con Larissa.

Alexandra spingerà Christoph ad agire velocemente per riprendersi l'hotel. L'uomo chiederà a Markus di installare sul computer di Sophia un virus per poterla ricattare. Christoph coglierà l'occasione per dire alla dark lady che Markus l'ha tradita, fingendosi suo alleato.

Yannik inviterà Greta ad uscire, prendendola alla sprovvista. Tra i due si arriverà ad un bacio. Quando la cuoca, però, vedrà Miro ballare spensierato capirà di essersi innamorata di nuovo di lui.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Larissa ha notato gli sguardi tra Henry e Maxi e quando Sophia ha organizzato un appuntamento tra lei e il figlio, la giovane ereditiera a sorpresa manderà proprio Maxi. Vincent e Katja, sempre più attratti, hanno cercato un modo per stare lontani per non ferire Markus, ma i due si sono ritrovati vicini, tanto da arrivare a scambiarsi un bacio.