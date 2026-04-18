Dopo l'ultima registrazione di Uomini e donne è successo di tutto: Sebastiano Mignosa è stato fotografato sul traghetto che l'avrebbe portato all'Isola d'Elba, da Elisabetta Gigante. Stando ad una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano il 18 aprile, inoltre, il cavaliere e la dama si sarebbero scambiati baci e abbracci al porto, come se lei fosse a conoscenza del suo arrivo e quindi anche della rottura tra lui e Simona Cannata.

Il dietrofront di Sebastiano fa discutere

La storia tra Sebastiano e Simona sarebbe già giunta al capolinea, o meglio questo è quello che si evincerebbe da alcune segnalazioni che stanno impazzando sul web negli ultimi giorni.

Venerdì scorso, infatti, il cavaliere di U&D è stato fotografato in viaggio, in particolare su un traghetto diretto all'Isola d'Elba.

Chi segue il dating-show saprà che in questa città ci vive Elisabetta, ovvero la donna che l'imprenditore ha frequentato in questi mesi tra alti e bassi.

La segnalazione che spiazza i fan di U&D

Oggi, 18 aprile Deianira Marzano ha ricevuto una nuova segnalazione sulla coppia di U&D che da qualche ora è sulla bocca di tutti.

"Io ero sul traghetto con Sebastiano, è sceso per ultimo. Elisabetta lo aspettava, aveva un vestito verde corto. Si sono baciati e abbracciati. Lui aveva una borsa e un trolley", si legge nel messaggio che è stato accompagnato da una foto del cavaliere all'arrivo al porto.

Stando a queste novità, tra i due protagonisti del trono Over ci sarebbe stato un ritorno di fiamma all'insaputa di Simona, la donna con la quale lui aveva lasciato il programma neanche due settimane fa.

Sebastiano e la panetteria non stanno bene pic.twitter.com/I1Hx7r4kVj — MariaB.🍫 (@b98_maria) April 18, 2026

La reazione di Simona

Ad avvalorare la tesi secondo la quale Sebastiano sarebbe tornato con Elisabetta all'insaputa di Simona, sarebbero le dichiarazioni che quest'ultima ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni dopo la diffusione delle foto del cavaliere sul traghetto.

"Io sono sconvolta, non so che dire. Mi dispiace per il modo, ma sono contenta di essermelo tolto dalle scatole perché fuori dallo studio è pesante e tra noi c'è una differenza culturale abissale. Diceva di essere felice con me e poi fa questo, non sta molto bene", ha detto la dama di U&D.