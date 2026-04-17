Non sono passate neppure due settimane da quando Sebastiano Mignosa ha deciso di lasciare Uomini e donne insieme a Simona, ma avrebbe già avuto un ripensamento. Stando a quello che si legge sui profili social di Lorenzo Pugnaloni e Deianira Marzano, il 18 aprile il cavaliere è stato visto e fotografato in viaggio verso l'Isola d'Elba, dove vive la sua ex Elisabetta Gigante.
Colpo di scena in arrivo a Uomini e donne
Cosa sta succedendo tra Sebastiano e Simona fuori dagli studi di Uomini e donne? I fan se lo stanno chiedendo da quando Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le foto che alcuni curiosi hanno scattato al cavaliere su una nave diretta all'Isola d'Elba.
Chi segue il dating-show saprà che Elisabetta vive e lavora nella città toscana dove si starebbe dirigendo il cavaliere che ha frequentato per mesi e al quale ha detto addio solo di recente.
Stando alle ultime novità, dunque, il protagonista del trono Over avrebbe avuto un ripensamento improvviso e starebbe cercando di recuperare il rapporto con l'ex fidanzata.
Il retroscena dell'esperta di gossip
Il 18 aprile Deianira Marzano ha attirato l'attenzione dei fan di Uomini e donne con due diversi messaggi che ha postato sul suo profilo Instagram.
"Trono Over: vi dico solo che ci sarà un ritorno. Un ripensamento che nessuno si aspetta", ha scritto l'esperta di gossip in mattinata.
Quando sui social hanno cominciato a circolare le foto di Sebastiano sulla nave diretta in Toscana, l'influencer ha aggiunto: "La storia tra lui e Simona è finita, fonte certa al 100%.
Ora sta andando da Elisabetta all'Isola d'Elba".
Attesa per le prossime registrazioni
Per scoprire cosa sta succedendo davvero tra Sebastiano, Elisabetta e Simona si dovrà attendere ancora qualche giorno, ovvero quando ci sarà una nuova registrazione di Uomini e donne.
I fan sono curiosi di sapere se è vero che il cavaliere avrebbe già detto addio alla dama con la quale si è fidanzato una settimana fa e soprattutto se la causa sarebbe un sentimento mai svanito per l'ex fidanzata.
Le anticipazioni che trapeleranno al termine delle prossime riprese del dating-show, dunque, serviranno per fare chiarezza su una situazione intricata e appassionante.