In quest'edizione di Uomini e donne si sono formate poche coppie, e alcune di esse non avrebbero superato l'impatto con la quotidianità. Se Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati dopo un mese, tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro sarebbe in corso una crisi piuttosto seria. Gli unici che starebbero vivendo felicemente lontano dai riflettori sarebbero Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, infatti si dice che sarebbero ad un passo dalla convivenza.

L'amore lontano dai riflettori

Sono passati meno di due mesi da quando Sara e Alessio hanno lasciato Uomini e donne insieme, ma sarebbero già pronti a fare un passo molto importante.

Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha svelato che la tronista e il corteggiatore avrebbero deciso di andare a convivere a Roma perché non riuscirebbero a stare lontani.

Incuranti delle critiche che hanno ricevuto durante e dopo l'esperienza nel dating-show, i due ragazzi starebbero facendo molti progetti per il futuro.

Il silenzio di Ernesto e Cristiana

Cosa succede tra Ernesto e Cristiana? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da diverse settimane, ovvero da quando qualcuno si è accorto che i due avrebbero smesso di scambiarsi "mi piace" e dediche sui social.

All'inizio della loro storia d'amore la tronista e il corteggiatore hanno pubblicato tantissimi contenuti di coppia, poi da un momento all'altro sembra essere calato il gelo.

Ad alimentare le voci su una crisi in corso sarebbe anche il silenzio dei diretti interessati sulla vicenda, un comportamento che tanti stanno interpretando come una conferma indiretta di quello che si sta dicendo in questo periodo.

Nessuna ospitata a Uomini e donne dopo la scelta

Sara e Cristiana hanno scelto un po' di tempo fa, ma la redazione non le ha più invitate in studio per parlare di come procedono le loro storie d'amore.

Se molti componenti del parterre Over sono tornati come ospiti per aggiornare i telespettatori sulle loro relazioni (gli ultimi in ordine di tempo sono stati Atlanta e Lanfranco), le troniste di Uomini e donne non hanno avuto la stessa opportunità e probabilmente ciò non accadrà a breve perché tra un paio di settimane inizierà la pausa estiva.