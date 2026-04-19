In questi giorni alcuni protagonisti di Uomini e donne stanno regalando un colpo di scena dietro l'altro: se Sebastiano Mignosa ha detto addio a Simona Cannata ed è tornato da Elisabetta Gigante, Mario Lenti è stato sorpreso in compagnia di una sua vecchia fiamma. Come mostrano foto e video che stanno circolando sui social, l'altra sera il cavaliere si è scambiato baci e abbracci con Magda Catozzi all'interno di una discoteca di Roma.

Intesa alle stelle tra Mario e Magda

Cosa sta succedendo tra Mario e Magda? I fan di Uomini e donne se lo stanno domandando da quando sui social hanno cominciato a circolare alcuni video che mostrano i due in atteggiamenti molto affettuosi.

Stando a quello che è emerso nelle ultime ore, l'altra sera il cavaliere e la dama avrebbero trascorso qualche ora all'interno di una discoteca di Roma e si sarebbero lasciati andare a baci e abbracci davanti a tutti.

Il feeling tra i protagonisti del trono Over, dunque, sembra sempre più forte e c'è chi sospetta che potrebbe essere cambiato qualcosa da quando entrambi hanno lasciato il programma.

la persona per cui magda ha mollato il programma e che frequenta è mario?????? pic.twitter.com/4S9HwLhesK — vale💋 (@desossirib0sio) April 19, 2026

I motivi dell'addio a Uomini e donne

Sono passati un paio di mesi dall'ultima apparizione di Mario a Uomini e donne, invece la dama non si vede nel parterre da un po' più di tempo.

L'addio del cavaliere al programma è stato ufficializzato da Maria De Filippi nel corso di una puntata in cui gli opinionisti si chiedevano che fine avesse fatto: "Ha lasciato la trasmissione perché sta frequentando una signora al di fuori", ha detto la padrona di casa del dating-show.

La dama, invece, ha rilasciato diverse interviste nelle quali ha spiegato che aveva conosciuto un uomo solo dopo aver deciso di andare via per mancanza di interesse nei confronti di chi aveva di fronte.

La reazione degli spettatori

Sono in molti a sospettare che tra Mario e Magda potrebbe esserci stato un ritorno di fiamma, ma per ora nessuno dei due si è esposto per fare chiarezza a riguardo.

"Che follia", "Quindi si stanno frequentando?", "Questi sono due pagliacci", "Il trono Over non va mai in vacanza", "Quante dinamiche stanno creando dame e cavalieri fuori dallo studio", "Che succede?", "Magda non farlo", "Ridicoli", "Il disagio riassunto in un video", si legge su X in queste ore.