Sebastiano Mignosa è uno dei protagonisti più chiacchierati di quest'edizione di Uomini e donne, e probabilmente continuerà ad esserlo almeno fino all'inizio della pausa estiva. Dal 20 al 24 aprile, infatti, andrà in onda la puntata in cui il cavaliere deciderà di lasciare il programma con Simona Cannata, ma sul web stanno circolando foto e segnalazioni di un suo riavvicinamento a sorpresa con Elisabetta Gigante.

La scelta negli studi di Uomini e donne

In questi giorni sul web si sta parlando molto di Sebastiano e della sua movimentata vita amorosa.

Da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, inoltre, sarà trasmessa la puntata di Uomini e donne in cui il cavaliere sceglierà Simona: i due decideranno di andare via insieme a pochissime settimane dall'inizio della loro conoscenza.

Questo fidanzamento avverrà davanti a Elisabetta, che dal parterre assisterà al lieto fine tra il suo ex e la dama con il quale ha condiviso lo studio nell'ultimo periodo.

Il colpo di scena dopo le registrazioni

La storia tra Sebastiano e Simona sta facendo discutere perché, a quanto pare, sarebbe già finita.

Stando alle foto e ai video che stanno circolando sul web in questi giorni, il cavaliere di Uomini e donne avrebbe avuto un ripensamento e si sarebbe riproposto alla ex Elisabetta.

Alcuni fan hanno immortalato l'imprenditore su un traghetto diretto all'Isola d'Elba, dove ad aspettarlo ci sarebbe stata la dama con la quale si è preso e lasciato molte volte negli ultimi mesi.

Attesa per le nuove anticipazioni

Stando a quello che è emerso negli ultimi giorni, Sebastiano avrebbe lasciato Simona di punto in bianco (lei sostiene di aver scoperto tutto sui social) e si sarebbe recato immediatamente da Elisabetta.

Chi sostiene di aver visto i due protagonisti di Uomini e donne al porto, inoltre, ha anche raccontato che si sarebbero scambiati baci e abbracci davanti a tutti, come se non vedevano l'ora di ritrovarsi dopo un periodo di gelo e altre frequentazioni finite male.

Nel corso delle registrazioni che ci saranno la prossima settimana si dovrebbe parlare a lungo di questa vicenda, in particolare di cosa avrebbe causato quest'improvviso ripensamento di Sebastiano.