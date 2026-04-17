Le anticipazioni di Un posto al sole della puntate che andranno in onda dal 20 al 24 aprile svelano che Rossella e Nunzio, nel tentativo di ritrovare un po' di stabilità, si trasferiranno alla terrazza, accolti da Giulia e Luca.

Manuela e Micaela su fronti opposti

Le anticipazioni di Un posti al sole degli episodi che verranno trasmessi da lunedì 20 a venerdì 24 aprile prendono il il via dai contrasti che si creeranno tra Manuela e Micaela. Infatti, Serena troverà il coraggio di svelare la vera identità di Maurizio, il padre delle gemelle rimasto nell'ombra per tanto tempo e adesso apparso improvvisamente.

Mentre Micaela non si sentirà pronta ad accogliere l'uomo nella sua vita, portandogli ancora rancore per tutto il tempo passato senza arsi vivo, Manuela avrà il desiderio di conoscere il padre desiderosa di capire i motivi del suo comportamento.

Tra le gemelle, quindi il clima sarà ostile, visto che le due affronteranno la situazione con un atteggiamento opposto: la frattura sembrerà insanabile. Inoltre, visto che Maurizio sarà ricoverato e consapevole di avere davanti a sé ancora pochi giorni di vita, Manuela avrà urgenza di incontrare il padre biologico prima che sia troppo tardi.

Ancora tensioni tra Roberto e Stefano

Rossella e Nunzio, dopo le incomprensioni dell'ultimo periodo, prenderanno una scelta importante ossia quella di trasferirsi alla terrazza, dove verranno accolti con entusiasmo da Giulia e Luca.

Lo stato d'animo della coppia però sarà tutt'altro che sereno, visto che le litigate recente faranno mettere in dubbio la stabilità della relazione.

Intanto, tra Roberto e Stefano continueranno le forti tensioni sul piano lavorativo e a farne le spese sarà Michele visto che il giornalista si ritroverà suo malgrado coinvolto nella guerra tra i due. Nel frattempo, Greta cercherà di riaprire un dialogo con la figlia, ma Cristina sembrerà ferma nelle sue posizioni e sempre più distante dalla madre.

Il seminterrato allagato

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole, il seminterrato di Nunzio e Rossella si è allagato, dopo un brutto temporale. In attesa dei lavori, la coppia si è trasferita da Silvia e Michele. Mentre Rossella ne è stato felice, per lo chef la convivenza si è rivelata impossibile tanto che la coppia ha manifestato divergenza di opinioni, sfociata in discussioni.