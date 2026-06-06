Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 15 al 19 giugno svelano che Viola, tornata a Napoli, cercherà di riportare un po' di serenità tra Raffaele e Ornella, ma quest'ultima continuerà a pensare a Vanni.

Gianluca vicino alla verità

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che verranno trasmessi su Raitre da lunedì 15 a venerdì 19 giugno prendono il via dalle ricerche che Gianluca metterà in atto per conoscere l'identità dell'uomo che ha una relazione con Anna. Il giovane Palladini ignorerà del tutto che è proprio suo padre Alberto l'uomo misterioso.

A rendere la situazione ancora più complicata ci sarà il dialogo tra Rossella e Alberto. La Graziani, infatti, informerà l'avvocato che Gianluca ha incontrato la madre di Anna e Alberto e quest'ultimo temerà che il figlia sia davvero troppo vicino ad una verità che lui ha cercato di nascondere per anni.

Nonostante i tentativi di Alberto di fermare il figlio, Gianluca proseguirà per la sua strada: se la verità dovesse venire a galla, gli equilibri tenuti faticosamente in piedi per anni potrebbero crollare. A restare coinvolti potrebbero essere non solo padre e figlio, ma anche Anna e Rossella che dovrebbero fare i conti con una serie di emozioni di difficile gestione. Vittori, madre di Anna, dal canto suo sarà determinata a scoprire dove si trovi sua figlia.

Michele fa i conti con la presenza di Roberto

A Radio Golfo 99, intanto, Michele dovrà fare i conti con l'ingombrante presenza di Roberto Ferri che potrebbe mettere in discussione il suo lavoro. Marina, invece, farà i conti con la gelosia sempre più forte nei riguardi di Greta. La serenità dei coniugi Ferri sarà messa a dura prova.

Viola farà il suo ritorno a Napoli e cercherà di riportare un po' di pace tra Raffaele e Onella. Nonostante la dottoressa sembrerà trarre beneficio dalla vicinanza della figlia non smetterà di pensare a Vanni. Inoltre, con la fine delle lezioni giungerà il omento di fare un bilancio e delle riflessioni sul futuro.

Il futuro di Raffaele e Ornella

Crollano le certezze a Palazzo Palladini: anche la coppia formata da Raffele e Ornella, per anni una certezza per i telespettatori, potrebbe giungere al capolinea.

Cosa accadrà tra la dottoressa e il portiere? La presenza di Vanni potrebbe mettere in discussione un amore ventennale. Per comprendere cosa accadrà non resta che attendere le anticipazioni delle prossime settimane.