La docuserie originale italiana "World Wide Mafia, ‘Ndrangheta" debutterà il 20 maggio 2026 in esclusiva su Disney+ (Italia e internazionale) e su Hulu (Stati Uniti). I quattro episodi sono dedicati a Nicola Gratteri e alla sua pluridecennale lotta contro la criminalità organizzata calabrese. Prodotta da Disney+, IBC Movie e Sunset Presse con Borough Productions, la serie si basa su fatti reali e offre accesso esclusivo a indagini, processi e storie personali legate alla ‘Ndrangheta. Scritta e diretta da Jacques Charmelot e François Chayé, ripercorre trent’anni di battaglia giudiziaria.

Al centro vi è l'operazione Rinascita Scott del 2019, la più grande azione contro la ‘Ndrangheta, che ha smantellato ampie reti criminali e avviato un maxiprocesso con oltre 400 imputati. La docuserie illustra la complessità delle indagini, il ruolo di Carabinieri, unità speciali e servizi segreti, e le conseguenze di questa lotta in una terra segnata da paura e silenzi. Vengono raccontate le storie di magistrati, pentiti e vittime che, nonostante le minacce, hanno scelto di resistere e collaborare con la giustizia. Offre un racconto esaustivo del fenomeno mafioso, tra minacce di morte, tradimenti e redenzioni.

Nicola Gratteri e l'operazione Rinascita Scott

Protagonista è il magistrato Nicola Gratteri, sotto scorta da oltre trent’anni.

La serie si concentra sul suo periodo come Procuratore della Repubblica di Catanzaro, con enfasi sull'operazione Rinascita Scott. Questa maxi-operazione del 2019 ha coordinato indagini su vasta scala e un processo senza precedenti: oltre 400 imputati con capi d’imputazione da associazione mafiosa a riciclaggio. Il lavoro di Gratteri, che in Calabria ha innovato gli strumenti della procura contro una criminalità ramificata globalmente, è il filo conduttore. L’accesso esclusivo a documenti e testimonianze dirette mostra la dimensione internazionale della ‘Ndrangheta e il metodo investigativo del suo team, evidenziando la quotidianità della lotta, la tensione costante e la complessa costruzione del maxiprocesso.

Produzione e distribuzione internazionale

"World Wide Mafia, ‘Ndrangheta" è una collaborazione internazionale tra Disney+, la società italiana IBC Movie e la francese Sunset Presse, con Borough Productions. Il progetto è supervisionato da executive producer italiani e francesi. La sceneggiatura è di Jacques Charmelot, Michela Gallio, Giovanni Filippetto e François Chayé, con regia di Charmelot e Chayé. La narrazione si avvale di materiali inediti e testimonianze esclusive. La distribuzione internazionale su Disney+ e Hulu porta la storia del fenomeno mafioso e della risposta giudiziaria italiana a un pubblico globale, sottolineando la dimensione criminale transnazionale della ‘Ndrangheta e la continuità della lotta istituzionale.