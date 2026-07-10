La Terrazza del Pincio a Roma ospita il 10 e l’11 luglio 2026 la quarta edizione di Ensemble, evento per la moda italiana. Promosso da Roma Capitale (Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda) e Regione Lazio (Assessorato allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione), il progetto valorizza il sistema moda tramite formazione, creatività e manifattura, con due serate di sfilate di accademie e atelier.

La serata del 10 luglio è dedicata a nuove generazioni e formazione. Sette accademie di moda e design – Accademia di Belle Arti di Frosinone, Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana, Accademia Koefia, Accademia del Lusso, Maiani Accademia Moda e Accademia Nazionale dei Sartori – presenteranno collezioni innovative, dall'identità a sperimentazioni tessili.

Momento saliente sarà l'apertura della sfilata di Maiani Accademia Moda con la collezione Infinity, presentata da due giovani modelli autistici dell’associazione “Modelli si nasce”, con abiti frutto di lavorazioni manuali, upcycling e ricami, per inclusione e innovazione.

Alta Moda romana in passerella l'11 luglio

L'11 luglio, Ensemble celebrerà gli atelier romani e l'eccellenza dell'Alta Moda. Otto maison sfileranno: Franco Ciambella, Giada Curti, Nino Lettieri, Antonio Martino Couture, Michele Miglionico, Sabrina Persechino, Jamal Taslaq e Gian Paolo Zuccarello. I loro abiti proporranno una rilettura contemporanea del patrimonio della couture italiana, mantenendo il dialogo tra tradizione sartoriale e innovazione.

L'evento è una piattaforma per il dialogo tra mondo accademico e professionale, evidenziando l'impegno istituzionale nel promuovere il sistema moda di Roma a livello internazionale. Intervenuti a supporto: Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, e Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio e Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione.

Ensemble: moda, cultura e Roma Smart Tourism

Ensemble si inserisce nel progetto Roma Smart Tourism, finanziato dal Ministero del Turismo per i comuni con vocazione culturale e siti UNESCO. La scelta della Terrazza del Pincio, luogo panoramico e simbolico, rafforza il legame tra moda, storia e cultura di Roma, favorendo la fruizione pubblica di un patrimonio urbano e amplificando il respiro internazionale della proposta.

L'evento è divenuto un appuntamento irrinunciabile per la moda italiana nella capitale, contribuendo alla formazione dei giovani talenti e alla valorizzazione degli atelier storici. Il coinvolgimento di accademie e nomi illustri dell'alta moda locale incarna un modello virtuoso di integrazione tra sistema produttivo, istruzione superiore e promozione culturale.