La finale del “Grande Fratello Vip 2026” ha visto Alessandra Mussolini aggiudicarsi il primo posto, superando Antonella Elia nello scontro conclusivo. Il reality, condotto da Ilary Blasi, si è chiuso con una puntata ricca di emozioni. La classifica finale dell’edizione vede al secondo posto Antonella Elia, seguita da Raimondo Todaro, Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Renato Biancardi.

“Grande Fratello Vip 2026”: la serata finale

La puntata finale si è aperta con una sigla speciale di Ilary Blasi. I concorrenti hanno vissuto momenti intensi, tra sorprese e visite dei propri cari: Alessandra Mussolini ha riabbracciato la sorella Elisabetta.

Nel corso della serata, i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi per le sfide al televoto, che hanno portato all’eliminazione di Raul Dumitras e Lucia Ilardo.

Il percorso e il montepremi

Il rapporto tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, inizialmente conflittuale, si è trasformato in reciproco rispetto nelle fasi finali. Dopo l’ultimo televoto, Alessandra Mussolini ha festeggiato la vittoria abbracciando i compagni. Il montepremi di 100.000 euro prevede che 50.000 euro siano devoluti in beneficenza. La classifica finale dell’edizione 2026 è la seguente:

1° posto: Alessandra Mussolini

2° posto: Antonella Elia

3° posto: Raimondo Todaro

4° posto: Adriana Volpe

5° posto: Lucia Ilardo

6° posto: Raul Dumitras

7° posto: Renato Biancardi

Chi è Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini è una figura nota.

Ha ricoperto ruoli istituzionali come parlamentare europea e deputata. Negli ultimi anni si è distinta anche come opinionista e concorrente in diversi programmi televisivi, consolidando la sua presenza nel mondo dello spettacolo.