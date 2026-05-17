La finale della venticinquesima edizione di Amici si accinge a illuminare la prima serata di Canale 5, con Maria De Filippi alla conduzione. Dopo un intenso percorso di otto mesi, cinque talenti si contenderanno l'ambito titolo di vincitore assoluto. La competizione vedrà sfidarsi tre ballerini, Nicola, Emiliano e Alessio, e due cantanti. Tra questi, Elena ha già conquistato un posto in finale, mentre l'ultimo slot sarà assegnato all'inizio della puntata da un'emozionante sfida tra Angie e Lorenzo. Sarà il pubblico da casa, tramite televoto, a decretare chi solleverà la coppa e si aggiudicherà il prestigioso montepremi.

I premi in palio per i finalisti di Amici 25

Il vincitore assoluto si aggiudicherà un montepremi di 150.000 euro in gettoni d'oro. I vincitori di categoria riceveranno 50.000 euro ciascuno. Verrà inoltre assegnato il Premio della Critica, offerto da Enel e del valore di 50.000 euro, attribuito da una giuria di giornalisti delle principali testate, agenzie di stampa e siti web. La serata vedrà anche la consegna del Trofeo Premio Radio, decretato da network nazionali, del Premio Unicità, offerto da Oreo (30.000 euro), e del Premio Keep Dreaming di Marlù, che assegnerà 7.000 euro a ciascun finalista.

Il percorso di Amici 25: dalla scuola al Serale

Questa edizione di Amici ha visto diciassette allievi accedere al Serale, dopo mesi di studio e sfide.

I talenti sono stati suddivisi in tre squadre, capitanate dai professori: Alessandra Celentano con Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini con Veronica Peparini e Anna Pettinelli insieme a Emanuel Lo. La giuria della finale è composta da Gigi D’Alessio, Amadeus ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio come giudice speciale. La stagione ha registrato ascolti elevati e una forte presenza sui social, confermando il successo del format.

I protagonisti della finale: ballerini e cantanti

I tre ballerini finalisti sono Nicola, Emiliano e Alessio. Per la categoria canto, Elena ha già assicurato il suo posto nella serata conclusiva. L'ultimo posto disponibile sarà conteso tra i cantanti Angie e Lorenzo in una sfida che aprirà la puntata.

Per molti di questi giovani artisti, la finale è il culmine di un anno di intenso lavoro e crescita, ma anche il trampolino di lancio per la loro carriera, con l'uscita di inediti e progetti musicali prevista nelle prossime settimane, segnando il loro debutto discografico nel panorama musicale italiano.