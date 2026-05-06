La semifinale di Amici è alle porte e sul web sono in tanti a domandarsi quanti e quali allievi riusciranno ad approdare all'ultima puntata del serale di questa edizione. Un elevato numero di fan sposa la teoria secondo la quale la giuria potrebbe decidere di mandare in finale tutti e sei i titolari ancora in gioco ma, se così non dovesse essere, il pubblico si aspetta una sola eliminazione.

Le ipotesi sulla semifinale di Amici

Il 7 maggio si registrerà l'ottava puntata del serale di Amici, e al termine delle riprese trapeleranno i nomi dei finalisti di questa edizione del talent.

A circa 24 ore da questo attesissimo momento, i fan si sono interrogati su quanti titolari riusciranno a conquistare la maglia oro che garantirà l'accesso alla serata in cui sarà proclamato il vincitore.

La pagina X di Amici News ha indetto un sondaggio a riguardo, in particolare sull'eventualità che tutti e sei gli allievi ancora in gara riescano ad approdare alla diretta di domenica 17 maggio.

Il 40,5% dei fan che hanno partecipato a questa votazione considera valida questa possibilità, invece il 59,5% propende per un'ultima eliminazione.

Andranno in finale tutti e sei?#Amici25 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 4, 2026

Le opinioni dei fan sui social

I finalisti di Amici 25 saranno cinque o sei? I fan sono piuttosto combattuti su questo argomento, soprattutto perché la produzione non ha ancora fatto chiarezza su quello che accadrà nel corso della semifinale registrata il 7 maggio, ma trasmessa in tv sabato 9.

"Almeno un eliminato ci sarà", "Che semifinale sarebbe senza eliminazioni?", "Per me Emiliano rischia perché è minorenne e la finale sarà in diretta", "Potrebbero portare tutti come hanno fatto al pomeridiano", "Tre cantanti e tre ballerini in finale non sarebbe una cattiva idea", si legge su X in queste ore.

In arrivo l'ultima gara a squadre

La puntata di Amici che sarà registrata il 7 maggio sarà l'ultima in cui i giudici avranno un ruolo importante nella competizione.

Al termine della gara squadre che ci sarà giovedì pomeriggio, verranno ufficializzati gli allievi che tra circa dieci giorni si sfideranno per provare a vincere quest'edizione del talent.

La finale andrà in onda in diretta e sarà il pubblico a casa a scegliere i migliori attraverso il televoto.