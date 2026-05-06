L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha recentemente aggiornato la lista degli eventi di particolare rilevanza sociale che devono essere trasmessi in chiaro. L'annuncio, pubblicato il 6 maggio 2026, segna un'espansione significativa dell'elenco, includendo per la prima volta i prestigiosi tornei di tennis del Grande Slam e l'iconico Festival di Sanremo. Questa decisione mira a garantire che tali manifestazioni siano accessibili gratuitamente a tutto il pubblico televisivo italiano.

La delibera di Agcom estende l'obbligo di trasmissione gratuita a una serie di appuntamenti sportivi e culturali di interesse generale.

Oltre ai quattro tornei del Grande Slam – Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open – la lista include già eventi di grande richiamo come la finale della Coppa Italia di calcio, le partite della Nazionale italiana, le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi. L'obiettivo primario di questo aggiornamento è assicurare che i cittadini possano fruire di questi contenuti senza le restrizioni imposte dalle piattaforme a pagamento.

Le nuove inclusioni e la loro motivazione

L'elenco rivisto da Agcom impone alle emittenti televisive detentrici dei diritti di trasmissione di questi eventi di garantirne la diffusione in chiaro, anche in presenza di accordi di esclusiva. L'Autorità sottolinea che la misura si applica indistintamente a manifestazioni sportive e di spettacolo di rilevanza nazionale.

In particolare, il Festival di Sanremo è stato riconosciuto per il suo intrinseco valore culturale, mentre i tornei del Grande Slam sono stati inclusi per la loro importanza sportiva internazionale e per il vasto seguito che riscuotono tra gli appassionati italiani.

Questa lista aggiornata si inserisce in un più ampio contesto di normative europee, volte a tutelare il diritto dei cittadini all'accesso a eventi di grande interesse collettivo. L'iniziativa di Agcom rafforza i principi di trasparenza ed equità nell'accesso ai contenuti di pubblico interesse, coinvolgendo attivamente sia le emittenti pubbliche che quelle private.

Il ruolo di Agcom nella regolamentazione

L'Agcom, l'ente italiano indipendente istituito nel 1997, è preposto alla regolamentazione e alla vigilanza dei settori delle comunicazioni, che comprendono radiotelevisione, telecomunicazioni, stampa e servizi postali.

La sua missione è assicurare il pluralismo, la trasparenza e la tutela degli utenti, intervenendo attivamente nella definizione delle regole per la trasmissione di eventi di particolare rilevanza sociale.

L'Autorità ha il compito di garantire il rispetto delle normative nazionali ed europee in materia di comunicazioni, promuovendo un accesso equo ai servizi e la protezione degli interessi dei cittadini. L'aggiornamento della lista degli eventi da trasmettere in chiaro rappresenta un'azione fondamentale nell'ambito della sua attività di tutela degli utenti e di promozione della cultura e dello sport nel panorama mediatico italiano.