In queste ore sui social non si sta parlando d'altro che della foto che una fan ha scattato a TrigNO e Chiara a Milano, uno scatto che ritrarrebbe i due ex allievi di Amici intenti a discutere animatamente sotto casa. La persona che ha visto e immortalato questo momento, però, ha anche raccontato che il cantante avrebbe avuto un atteggiamento remissivo, come se volesse farsi perdonare qualcosa dalla ballerina alla quale è legato da più di un anno.

La coppia di Amici avvistata a Milano

La 25esima edizione di Amici è finita da pochi giorni, ma sul web si sta parlando quasi esclusivamente di alcuni allievi del recente passato e delle loro intricate situazioni sentimentali.

Se Kumo ha lasciato intendere che avrebbe avuto un flirt con Giulia Stabile, TrigNO e Chiara sono stati fotografati mentre litigavano per strada.

Una fan ha raccontato che si sarebbe imbattuta per caso nella coppia e che dal balcone di casa avrebbe assistito ad una discussione piuttosto accesa.

"Sono tornata a casa alle 22 e li ho beccati che litigavano davanti al mio portone. Lui piagnucolava come un qualsiasi uomo beccato a tradire", ha svelato la persona che ha immortalato il cantante e la ballerina a Milano.

tornare a casa alle 22 e beccare Chiara e Trigno litigare davanti al mio portone not on my bingo card del 2026 pic.twitter.com/gWUyzMI76t — annachie (@annachie03) May 25, 2026

I commenti dei curiosi

Quest'episodio ha incuriosito sia i fan di Amici che gli utenti social in generale, infatti da alcune ore se ne sta parlando insistentemente un po' ovunque.

"Lui non è cambiato per niente", "Ricordate che TrigNO ha tradito la fidanzata con Chiara e il lupo perde il pelo ma non il vizio", "Sembra il classico tira e molla, una storia infinita", "Non ci credo", "Io non li avrei fotografati", "Ma saranno affari loro?", "Vivo per drammi come questo", si legge su X.

La tregua su Instagram

A qualche ora dalla diffusione della foto della lite per strada, TrigNO e Chiara hanno regalato un altro colpo di scena.

Come hanno sottolineato i più attenti fan di Amici, infatti, il cantante e la ballerina hanno ricominciato a seguirsi su Instagram dopo un periodo di gelo e lo hanno fatto proprio lo stesso giorno in cui una ragazza li ha visti discutere a Milano.

Tra i due ex allievi della scuola è tornato il sereno? Per scoprirlo bisognerà aspettare le prossime mosse di entrambi.