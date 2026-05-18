Tra il 2023 e il 2024 si è parlato molto del feeling che avevano Giulia Stabile e Kumo sul palco, un'intesa che secondo parecchi fan sarebbe sfociata in qualcosa di più di un'amicizia. Il ballerino è stato ospite del podcast BerAlive e a distanza di un paio d'anni da questi rumor ha confermato che tra lui e la professionista di Amici ci sarebbe stato davvero qualcosa, anche se ha chiarito che ad oggi i loro rapporti sarebbero piuttosto freddi.

L'intesa nata nella scuola di Amici

Nel giorno in cui è calato il sipario su Amici 25, sui social si sta parlando tantissimi di un gossip che un paio d'anni fa ha impazzato tra i fan del programma.

Chi ha seguito la 23esima edizione del talent, infatti, ricorderà che per mesi si è vociferato di un flirt tra Kumo e Giulia Stabile, un legame che sarebbe nato tra un passo a due e l'altro e soprattutto a discapito della fidanzata di lui dell'epoca.

A distanza di molto tempo da quelle chiacchiere, il ballerino ha rotto il silenzio in un'intervista che è stata pubblicata in questi giorni.

Le parole a sorpresa di Kumo

Dopo aver smentito i flirt che gli erano stati attribuiti con Martina e Isobel (rispettivamente allieva e professionista dell'edizione numero 23 di Amici), Kumo ha parlato a cuore aperto della ballerina con la quale ha eseguito passi a due che hanno fatto sognare tutto il pubblico.

"Poi c'è Giulia.

Abbiamo passato tanto tempo insieme in sala e poi mi sono lasciato. Un flirt? Diciamo che c'è stato qualcosa, un avvicinamento perché siamo simili. Lei non è stata la causa della rottura con la ragazza di quel tempo. In che rapporti siamo adesso? Lei mi ghosta", ha dichiarato il giovane.

ma kumo che conferma di aver avuto qualcosa con giuggiola ?????????? pic.twitter.com/vd7e5wfLLs — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) May 17, 2026

La reazione degli spettatori del talent

Le confidenze di Kumo hanno già fatto il giro della rete, e soprattutto i fan di Amici non hanno potuto non commentarle.

"Praticamente ha confermato che ha avuto qualcosa con Giulia, che cinema", "Irama, Kumo, beata lei", "Se l'avesse detto due anni fa sarei impazzita, li adoravo insieme", "Giulia perché lo ghosti? Siete bellissimi", "Hai capito Giulia", "Si era capito, mancava solo la conferma", "Impazziscono tutti per lei, non capisco perché", "Al tempo era abbastanza evidente", si legge su X in queste ore.