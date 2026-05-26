Curro convince Angela a non partire con una sorpresa mozzafiato nella puntata de La Promessa di giovedì 28 maggio.

Le anticipazioni rivelano che Curro farà trovare ad Angela la stanza piena di rose e le ricorderà che il loro amore è più forte di tutto. La ragazza sceglierà di restare e combattere per la vita che desidera.

La vittoria di Leocadia: Angela lascerà La Promessa?

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Angela deciderà di partire per la Svizzera. La ragazza non sarà affatto contenta della sua scelta, ma non vedrà altra via d'uscita di fronte alle pressioni di Lorenzo e Leocadia che la spingeranno a chiedere scusa a Don Facundo.

Angela vedrà di fronte a sé un futuro di umiliazioni, anche perché il Capitano le assicurerà che tra i tanti compiti che gli assegnerà ci saranno molti favori ai suoi amici. La ragazza si arrenderà e dirà a Leocadia che partirà subito dopo le nozze di Romulo e Emilia. Leocadia canterà vittoria e Angela sarà davvero decisa, tanto che chiederà a sua madre di non parlare con nessuno della sua partenza. La paura della ragazza sarà non riuscirà a dire addio ai suoi amici e soprattutto al suo amato Curro. Qualcosa, però, si muoverà alle sue spalle e questa volta sarà a fin di bene.

La sorpresa che lascerà Angela senza fiato

Nella puntata de La Promessa di giovedì 28 maggio, Teresa sentirà che Angela partirà a breve e andrà subito a dirlo a Curro.

Quest'ultimo andrà a parlare con la sua amata, ma lei sarà comunque decisa a partire. La cerimonia di Romulo ed Emilia sarà molto emozionante e per Angela lo sarà ancora di più perché Segnerà il suo addio. La ragazza si preparerà e avrà le valigie pronte quando andrà a salutare Martina. Quest'ultima dirà ad Angela di recarsi nella sua stanza perché Teresa deve darle degli orecchini. Quando la ragazza ci andrà, troverà una sorpresa da Curro che la lascerà senza fiato. Angela vedrà la sua stanza addobbata con tantissime rose, il fiore che per lei significa amore puro. Poco dopo arriverà Curro e l'incontro tra i due sarà travolgente: l'amore tornerà senza barriere e Angela non potrà lasciare tutto. La ragazza cambierà idea, pronta a combattere contro tutti pur di vivere la vita che sogna.