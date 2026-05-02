La settima puntata del Serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, andrà in onda sabato 2 maggio su Canale 5. L'appuntamento è cruciale: la competizione si fa serrata con otto allievi ancora in corsa per la vittoria finale. Il percorso verso la finale si intensifica, e ogni esibizione sarà determinante.

Le squadre e i concorrenti in gara

Gli otto allievi rimasti sono suddivisi in tre squadre. Per la squadra Cuccarini-Peparini, sono in gara i cantanti Angie e Lorenzo. La squadra Zerbi-Celentano schiera i ballerini Emiliano e Nicola e i cantanti Elena e Riccardo.

Infine, la squadra Pettinelli-Emanuel Lo conta sul cantante Gard e sul ballerino Alessio. La giuria, composta da Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio, valuterà le performance per decidere chi proseguirà alla finale.

Ospiti speciali e momenti di spettacolo

La serata sarà arricchita da ospiti speciali. Alessandro Cattelan tornerà con una nuova sfida del gioco ‘Password’, coinvolgendo gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini. Tra i superospiti musicali figurano due ex vincitrici del talent: Gaia, trionfatrice della diciannovesima edizione, presenterà il suo nuovo singolo ‘Bossa Nostra’. Accanto a lei, Sarah Toscano, vincitrice della ventitreesima edizione, si esibirà con il brano ‘Atlantide’, colonna sonora del film ‘Non abbiam bisogno di parole’, di cui è protagonista.

Queste presenze garantiranno momenti di musica e spettacolo.

La settima puntata del Serale di Amici si preannuncia un appuntamento imperdibile, ricco di emozioni e talento. Con la gara che entra nel vivo e la presenza di artisti che hanno segnato la storia del programma, il pubblico potrà seguire le esibizioni decisive per la finale.