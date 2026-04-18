Il talent show di Canale 5, ‘Amici’, condotto da Maria De Filippi, torna con un nuovo appuntamento. La serata si focalizza sui dieci allievi in gara, suddivisi in tre squadre, ciascuna guidata dai propri coach.

La squadra di Pettinelli ed Emanuel Lo schiera il cantante Gard e i ballerini Alessio e Kiara. Zerbi e Celentano guidano i ballerini Emiliano e Nicola, con i cantanti Elena e Riccardo. Cuccarini e Peparini puntano sui cantanti Angie e Lorenzo, e sul ballerino Alex. Gli allievi sono pronti a esibirsi in performance cruciali.

Giudici e ospiti d’eccezione ad ‘Amici’

Le esibizioni saranno valutate da una giuria d'eccezione: Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Amadeus, affiancati da Cristiano Malgioglio. La loro esperienza guiderà il giudizio.

La puntata si arricchisce con ospiti di rilievo. Torna Biagio Antonacci per presentare il suo nuovo brano ‘You&Me’. Sarà presente anche Nicolò Filippucci, vincitore Nuove Proposte di Sanremo, con il singolo ‘Tutte Le Ragazze Vogliono Canzoni D’Amore’.

Intrattenimento e momenti di gioco sul palco

Oltre alle sfide, la serata di ‘Amici’ offrirà momenti di intrattenimento. Torna Alessandro Cattelan con la sfida ‘Password’, che vedrà protagonisti l'attrice Vanessa Incontrada e il comico Luca Laurenti.

Il comico Carlo Amleto contribuirà a rendere la puntata più vivace.

L'appuntamento con ‘Amici’ si conferma un evento televisivo completo, unendo competizione artistica, musica e intrattenimento per una serata all'insegna dello spettacolo.