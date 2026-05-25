Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni hanno celebrato il battesimo della figlia Beatrice, un evento intimo e profondamente significativo che ha riunito gli affetti più cari della coppia. La cantante ha scelto di condividere alcuni momenti salienti e carichi di emozione della giornata attraverso i suoi canali social, offrendo ai suoi follower uno sguardo sulla gioiosa festa dedicata alla secondogeneta. Le immagini pubblicate ritraggono la famiglia riunita davanti a una splendida torta, decorata con eleganza nei toni del rosa e del bianco, arricchita da dettagli come orsetti, cupcake e biscotti personalizzati con graziosi fiocchi.

Per tutelare la privacy della bambina, il suo volto è stato, come già accaduto in precedenti occasioni, coperto da un'emoji, una scelta coerente con la loro riservatezza.

La celebrazione in famiglia e la scelta della privacy

L'organizzazione dell'evento è stata curata nei minimi dettagli, affidandosi a un'azienda specializzata che Anna Tatangelo ha voluto ringraziare pubblicamente. La cantante ha sottolineato come il loro contributo professionale abbia reso la giornata ancora più speciale e memorabile per tutti i presenti. Tra gli invitati alla celebrazione, oltre ai fratelli della cantante, spiccava la presenza del primogenito Andrea, nato dalla sua precedente e nota relazione con il cantante Gigi D’Alessio.

La decisione di condividere questi momenti così personali sui social network rappresenta una rara eccezione per Tatangelo, la quale è solita mantenere un profilo estremamente riservato riguardo alla propria vita familiare, pubblicando con parsimonia immagini che la ritraggono insieme ai figli o al compagno, privilegiando la discrezione.

La discrezione e gli affetti più cari

Beatrice è la secondogenita di Anna Tatangelo, venuta al mondo lo scorso gennaio. La notizia della nascita della bambina era stata annunciata dalla stessa cantante tramite un toccante messaggio sui social, dove aveva espresso la grande emozione e l'amore profondo provati. Anche la relazione con Giacomo Buttaroni, ex calciatore e ora allenatore, è stata ufficializzata solo dopo alcuni mesi dall'inizio, quando la coppia ha deciso di rendere pubblico il proprio legame.

Buttaroni, che preferisce mantenere il suo profilo Instagram privato, è stato accolto con grande affetto e positività dalla famiglia Tatangelo, come confermato dai fratelli della cantante. La festa per il battesimo ha così rappresentato un ulteriore momento di unione e condivisione, riaffermando l'importanza degli affetti familiari e della ritrovata serenità nella vita della celebre artista.