Venerdì 8 maggio sarà chiuso il televoto che è stato aperto martedì scorso e che vede contrapposti quattro concorrenti del Grande Fratello Vip. Fino ad ora al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 861 utenti e le loro preferenze sono andate quasi tutte ad Adriana Volpe e a Lucia Ilardo. A rischiare di finire di nuovo in nomination, dunque, sarebbero Francesca Manzini (12,54%) e Marco Berry (8,48%).

Sfida tra due inquilini della casa del GF Vip

Domani sera Ilary Blasi svelerà il risultato del televoto che vede protagonisti quattro concorrenti del GF Vip, ovvero i più nominati della puntata precedente.

A poco più di 24 ore da quest'importante verdetto, su GF Forum Free si sono esposto in 861 e la maggior parte di loro non ha votato per salvare Francesca o Marco.

Al momento, infatti, in questo sondaggio Manzini è terzultima con il 12,54% delle preferenze, invece Berry è fanalino di coda con l'8,48%.

Stando a questi risultati parziali, uno tra l'attrice comica e il mago dovrebbe essere il primo candidato alla prossima eliminazione.

Le percentuali online

Al sondaggio di Reality House sul televoto di questa settimana hanno partecipato 461 utenti, e solo 41 hanno espresso un preferenza per Marco (ultimo in classifica con il 9%):

Francesca, invece, per il momento ha ricevuto 57 voti (13%) e come il compagno d'avventura rischierebbe di finire di nuovo in nomination nel corso della puntata del GF Vip dell'8 maggio.

Adriana sorpassa Lucia

Se Francesca e Marco sembrano contendersi un posto nella prossima nomination eliminatoria, le altre due concorrenti che sono al televoto non rischierebbero nulla questa settimana.

Su GF Forum Free, ad esempio, Adriana è in testa con il 41,11% e Lucia la insegue con il 37,86%; su Reality House, invece, Volpe ha ricevuto 234 voti (52%) e Ilardo 119 (26%).

L'inquilino che risulterà il meno votato dal pubblico a casa, diventerà il primo candidato all'eliminazione della puntata del GF Vip di martedì 12 maggio, una delle ultime di questa edizione.

Stando a quello che si vocifera in rete da un po' di tempo, la finale del reality dovrebbe andare in onda il 19/05 e quel giorno verrà eletto il vincitore.