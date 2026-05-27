Il programma televisivo ‘Bellamà’, in onda su Rai2, ha registrato un vero e proprio boom di interesse per la sua quinta edizione, attirando oltre 3.500 candidature. I casting, che si stanno svolgendo presso gli studi Fabrizio Frizzi di Roma, segnano l’inizio della selezione dei venti nuovi protagonisti che animeranno la prossima stagione del format. Questo straordinario afflusso conferma la grande popolarità della trasmissione, condotta con successo da Pierluigi Diaco.

La selezione tra Generazione Z e Boomer

La fase di selezione è guidata personalmente da Pierluigi Diaco, affiancato dalla sua squadra di autori.

L’obiettivo è individuare dieci concorrenti che rappresentino la Generazione Z e altrettanti, dieci, dalla Generazione Boomer. I numerosi partecipanti sono stati scelti tra le migliaia di persone che hanno inviato la propria candidatura attraverso il sito di iCasting, rispondendo all’appello lanciato nei mesi scorsi. Lo stesso conduttore ha espresso il suo entusiasmo per la massiccia partecipazione, condividendo sui social network la soddisfazione per l’energia e la vivacità portate dai finalisti presenti agli studi. Diaco ha sottolineato come le iscrizioni abbiano superato le 3.500 unità, evidenziando il grande successo dell’iniziativa e l’attesa per la scelta dei venti volti nuovi che prenderanno parte alla nuova stagione.

La nuova stagione e gli appuntamenti speciali

La quinta edizione di ‘Bellamà’ farà il suo ritorno sugli schermi di Rai2 a settembre. Per ingannare l’attesa e preparare il pubblico al grande evento, sono state previste cinque puntate speciali. Questi appuntamenti, intitolati ‘Aspettando Bellamà’, verranno trasmessi a partire dal 31 agosto e offriranno un’anteprima esclusiva sui nuovi protagonisti e sulle dinamiche che caratterizzeranno la prossima edizione del programma. Sarà un modo per il pubblico di familiarizzare con i volti e le storie che animeranno il confronto generazionale.

Il format di ‘Bellamà’, che si propone di mettere a confronto due generazioni apparentemente distanti – la Gen Z e i Boomer – continua a riscuotere un notevole successo.

Oltre alla possibilità di partecipare attivamente come concorrenti, il programma offre anche l’opportunità di assistere alle puntate come pubblico o di candidarsi come ospiti “parlanti”, a condizione di rientrare nei requisiti anagrafici specifici (nati tra il 2001 e il 2008 per la Gen Z, e tra il 1956 e il 1971 per i Boomer). Le registrazioni del programma si svolgono in diretta, dal lunedì al venerdì, dalle 15:25 alle 17 circa, presso lo Studio 1 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, una location divenuta ormai iconica per la produzione della trasmissione.