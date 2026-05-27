La nuova serie 'Spider-Noir', prodotta da Sony Pictures Television per Prime Video e MGM+, ha debuttato il 27 maggio 2026. Composta da otto episodi, offre una rilettura hard-boiled del supereroe Marvel, disponibile in versione bianco e nero e colorizzata True-Hue. Protagonista è Nicolas Cage, alla sua prima serie live-action, che interpreta Ben Reilly, investigatore privato disilluso, noto come Spider-Man Noir. Cage torna in una veste matura in una New York degli anni Trenta, dominata dal crimine. I produttori esecutivi Phil Lord e Christopher Miller, premi Oscar per 'Spider-Man: Un nuovo universo', hanno descritto il tono della serie come “Un 70% Humphrey Bogart, un 30% Bugs Bunny”.

Questa visione, condivisa dallo showrunner Oren Uziel, fonde il noir con un'ironia sottile, evitando eccessiva serietà e infondendo autoironia nei personaggi disillusi.

Ambientazione e cast di "Spider-Noir"

Ambientata in una New York del 1933, la serie è stata girata a Downtown Los Angeles per le atmosfere del cinema hard-boiled: ombre profonde, locali fumosi e detective tormentati. La trama segue Ben Reilly nel suo difficile ritorno come supereroe per proteggere una città dominata dal crimine. Il cast include Lamorne Morris (giornalista Robbie Robertson), Karen Rodriguez (segretaria Janet), Li Jun Li (femme fatale Cat Hardy) e Brendan Gleeson (boss della malavita Silvermane).

Origini e stile

'Spider-Noir' trae ispirazione dall’omonima saga a fumetti Marvel, ambientata in una versione alternativa e decadente della New York anni Trenta.

La figura di Ben Reilly, investigatore anziano, offre una narrativa diversa dal classico Peter Parker. La scelta di offrire la serie in bianco e nero e a colori è un omaggio al cinema noir classico e a Humphrey Bogart. Questa proposta visiva, con elementi come il detective privato, il whisky e i club fumosi, offre un'esperienza coerente con i canoni del genere, rivolgendosi a un pubblico ampio, dagli appassionati dei fumetti agli spettatori del cinema d’epoca.