La nuova commedia sentimentale "Cercasi tata disperatamente", parte della collana "Purché finisca bene", debutta su Rai 1. Il film, diretto da Laura Chiossone e prodotto da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, vede protagonisti Elena Radonicich e Giorgio Pasotti. La trama segue Marta Sironi, una trentacinquenne con il sogno di affermarsi come comica. Dopo l'ennesimo fallimento in un concorso di stand-up, Marta si ritrova senza lavoro e senza casa. La sua amica Fabiana le offre un rifugio temporaneo, ma con la condizione che Marta dia una svolta alla sua vita entro tre giorni.

La doppia vita di Marta

Marta, interpretata da Elena Radonicich, si reinventa assumendo l'identità di "Frau Klara", una severa e qualificata tata tedesca. Questo stratagemma le permette di trovare un impiego presso Lorenzo Nuti, un vedovo quarantacinquenne (interpretato da Giorgio Pasotti) che necessita di una figura autorevole per gestire i suoi due figli, Chiara e Luigi, considerati piuttosto difficili. La situazione prende una piega inaspettata quando i ragazzi scoprono la vera identità della loro "tata", iniziando a ricattarla per ottenere maggiore libertà e privilegi in casa. Tra una serie di equivoci e piccole bugie, Marta si trova di fronte a un bivio: continuare a nascondere la verità o rivelare la sua vera identità, affrontando le conseguenze.

La sua copertura viene infine smascherata da Federico, il proprietario del locale di stand-up dove si esibisce, costringendola a una scelta definitiva.

Riflessioni su amore e riscatto

Il film "Cercasi tata disperatamente" si inserisce pienamente nella tradizione delle commedie sentimentali della collana "Purché finisca bene", esplorando temi universali quali l'amore, la famiglia, le seconde possibilità e la capacità di riscatto personale. Il cast corale, che affianca i protagonisti Elena Radonicich e Giorgio Pasotti, include Giulietta Rebeggiani, Leo Besozzi, Alessio Praticò, Riccardo Maria Manera, Piera Russo, Domenico Pinelli, Pietro Delle Piane e la partecipazione speciale di Neri Marcorè.

La narrazione è un equilibrio tra momenti di comicità e spunti di riflessione sulla ricerca di una nuova opportunità nella vita, offrendo uno sguardo leggero ma profondo sulle dinamiche familiari contemporanee e sull'importanza di essere autentici.