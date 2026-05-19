Il Festival di Cannes 2026 ha visto il ritorno di Chiara Ferragni sulla scena internazionale. L'imprenditrice digitale ha calcato il red carpet per la première di ‘Garance’, diretto da Jeanne Herry, mostrando sicurezza ed eleganza. Per la sua sesta apparizione, Ferragni ha scelto un abito d'archivio Roberto Cavalli, fusione di raffinatezza e modernità. Ha sfilato da sola, con sorriso sereno e postura disinvolta, confermando il suo status di icona di stile.

L'abito d'archivio Roberto Cavalli e il beauty look

L'abito scelto da Chiara Ferragni è una creazione d'archivio Roberto Cavalli Fall 2025.

Il vestito, dai toni scuri, presenta maxi applicazioni floreali tridimensionali. Dettagli ricamati conferiscono dinamismo visivo, unendo sensualità e raffinatezza. La silhouette aderente, con gonna svasata, ha esaltato la figura. Una fascia di velluto verde scuro ha segnato il punto vita. Il beauty look, ispirato al glamour hollywoodiano, ha completato l'immagine: onde morbide e scolpite incorniciavano il viso; make-up luminoso, con toni caldi e naturali, ha messo in risalto occhi intensi e labbra glossy, creando un effetto sofisticato.

Cambi di look e nuove prospettive personali

La serata di Chiara Ferragni a Cannes è proseguita con un party esclusivo. L'imprenditrice ha sfoggiato un nuovo outfit, sempre Roberto Cavalli: un completo due pezzi audace, con motivi optical e ombelico scoperto, tra i più commentati.

Questo ritorno sotto i riflettori assume un significato più profondo in un momento personale delicato. Si vocifera di una ritrovata serenità sentimentale accanto a José Hernandez, presunto nuovo compagno, dopo la fine del matrimonio con Fedez. La sua presenza al Festival non è solo un passo professionale, ma anche simbolo di un nuovo capitolo, segnato da leggerezza e fiducia.