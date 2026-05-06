Londra si prepara a celebrare l’otto maggio 2026 il centesimo compleanno di Sir David Attenborough, riconosciuto a livello internazionale come uno dei più importanti naturalisti, documentaristi e divulgatori scientifici di tutti i tempi. Considerato un “tesoro nazionale”, Attenborough ha saputo conquistare generazioni di spettatori e appassionati della natura, tanto da essere ritenuto “probabilmente la personalità britannica più amata e rispettata, più popolare persino di leggende come Paul McCartney”.

Le iniziative promosse in suo onore ruotano intorno al suo ruolo pionieristico nella divulgazione delle scienze naturali e ai suoi numerosi appelli per la tutela dell’ambiente.

Inquinamento, cambiamento climatico e abuso delle risorse sono solo alcuni dei grandi temi etici e politici che Attenborough ha portato con forza all’attenzione del grande pubblico, contrastando negazionismi e minimizzazioni anche da parte di personalità influenti in ambito politico ed economico. La frase emblematica che riassume la sua inesauribile curiosità e l’approccio meravigliato verso la vita sulla Terra è: “Mi piacerebbe che il pianeta fosse due volte più grande e che metà restasse ancora da esplorare”.

Una vita dedicata alla natura e alla divulgazione

Nato nel Middlesex nel 1926, Sir David Attenborough si è laureato in geologia e zoologia all’Università di Cambridge, proseguendo gli studi con un master in scienze naturali.

Il suo profondo interesse per la salvaguardia del pianeta ha radici lontane: già nel 1936, da ragazzo, assistette a Leicester a una lezione dell’esploratore Archibald Belaney, noto come il Gufo Grigio, un evento che plasmò la sua vocazione.

In oltre settanta anni di carriera, Attenborough ha viaggiato in tutti i continenti, affrontando sia momenti di pura meraviglia – come il celebre incontro ravvicinato con i gorilla in Ruanda – sia situazioni di pericolo, tra piante velenose e imprevisti durante le riprese. La sua straordinaria capacità di narrare la bellezza e la vulnerabilità del mondo naturale lo ha reso un’icona globale, capace di rendere la storia naturale popolare quasi come il calcio, come sottolineato dal professor Jean-Baptiste Gouyon della University College London.

Un impatto globale e riconoscimenti prestigiosi

La sua prima grande serie prodotta dalla BBC, “Life on Earth” (La vita sulla Terra), trasmessa nel 1979, è stata vista nel tempo da almeno mezzo miliardo di persone in tutto il mondo. I suoi documentari hanno ritratto non solo la meraviglia della biodiversità, ma anche il dramma delle specie a rischio, come la commovente storia di “Lonesome George”, l’ultimo esemplare di tartaruga di Pinta. La Regina Elisabetta II, nel 2019, ha elogiato la sua capacità di “comunicare la bellezza e la vulnerabilità del nostro ambiente naturale”, definendola ineguagliata.

Attenborough ha ricevuto numerose onorificenze reali e riconoscimenti internazionali, diventando un punto di riferimento per artisti, politici e giovani a livello globale.

Tra i suoi estimatori figurano personalità di spicco come Barack Obama e Billie Eilish. Anche all’età di cento anni, continua a essere una figura centrale nella scena culturale e televisiva, con il suo lavoro che resta fondamentale per sensibilizzare il pubblico verso una maggiore cura del pianeta.

Nonostante abbia raggiunto il secolo di vita, Sir David Attenborough non ha mai perso la sua innata curiosità e l’entusiasmo per la natura, confermandosi una presenza instancabile nel promuovere la consapevolezza ambientale attraverso documentari innovativi e ispirando nuove generazioni di spettatori.