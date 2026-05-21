Hanno preso il via in Grecia le riprese della sesta e ultima stagione della popolare serie Netflix "Emily in Paris", come annunciato il 21 maggio 2026. L'attrice protagonista Lily Collins, che interpreta Emily Cooper, è stata avvistata a Mykonos, dove sono state girate alcune delle prime scene dei nuovi episodi. La produzione ha scelto le suggestive strade del centro di Chora e la spiaggia di Agios Sostis come location iniziali, confermando l'espansione internazionale delle ambientazioni della serie, nota per il suo legame con la città di Parigi e la cultura francese.

L'annuncio conferma ufficialmente che la sesta stagione sarà quella conclusiva, ponendo fine alle speculazioni sulla prosecuzione della storia. Il team di produzione è attualmente all'opera tra la Grecia e la Francia per completare un percorso narrativo che, in appena cinque stagioni, ha conquistato un vasto pubblico e la critica, affermandosi come uno dei titoli di punta della piattaforma streaming. Questa notizia riveste particolare importanza non solo per i fan, ma anche per l'industria audiovisiva locale, data l'influenza positiva che le produzioni internazionali esercitano sul turismo e sulla promozione dei luoghi coinvolti.

Mykonos: Le Nuove Location tra Cinema e Tradizione

Il centro storico di Chora a Mykonos, con i suoi caratteristici vicoli, e la rinomata spiaggia di Agios Sostis sono state le prime tappe selezionate per ambientare parte della sesta stagione.

Questi scenari offrono una prospettiva inedita rispetto alle tradizionali ambientazioni parigine a cui gli spettatori sono abituati. Mykonos, celebre per il suo ricco patrimonio architettonico e la vivace atmosfera turistica, è da tempo una meta privilegiata per il mondo del cinema e della moda internazionale. L'arrivo del cast di "Emily in Paris" ha generato notevole entusiasmo sull'isola, suscitando curiosità tra residenti e visitatori che hanno potuto assistere alle riprese lungo le vie centrali e sulle spiagge dal grande valore paesaggistico.

Le riprese sull'isola greca rappresentano per la serie Netflix non solo una novità visiva, ma anche un'opportunità per arricchire la narrazione attraverso l'incontro di culture diverse.

Il racconto della protagonista Emily Cooper si impreziosisce così di nuovi scenari e suggestioni, integrando elementi della tradizione locale e del glamour mediterraneo.

Il Successo Globale di Emily in Paris e il Capitolo Finale

"Emily in Paris" è rapidamente diventata una delle serie originali Netflix più discusse e seguite a livello globale. Creata da Darren Star e interpretata da Lily Collins nel ruolo di Emily Cooper, la saga narra il percorso personale e professionale di una giovane americana che si trasferisce nella capitale francese, affrontando vicissitudini sentimentali, sfide lavorative nel marketing e la scoperta della cultura europea. Le prime cinque stagioni hanno ottenuto numerosi riconoscimenti e hanno registrato elevati picchi di ascolto in svariati Paesi, contribuendo significativamente a valorizzare l'immagine di Parigi e, più recentemente, anche di altre località europee scelte come set.

Con la sesta stagione ora confermata come l'ultima, si conclude un ciclo che ha visto un crescente interesse per le location e per il settore delle produzioni originali della piattaforma di streaming. Al momento, non sono stati divulgati dettagli specifici sulla trama dei nuovi episodi. Tuttavia, la scelta di girare tra Grecia e Francia suggerisce che la storia esplorerà nuove dinamiche, sia personali che culturali, mantenendo lo spirito distintivo della serie. Dopo la conclusione delle riprese in Grecia, il cast e la troupe faranno ritorno a Parigi per completare le scene finali e preparare la distribuzione globale su Netflix.