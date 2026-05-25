Ernia, all'anagrafe Matteo Professione, e la sua compagna Valentina Cabassi hanno ufficialmente annunciato il loro prossimo matrimonio. La notizia, che circolava già da tempo, è stata resa pubblica tramite un comunicato, confermando le aspettative sulla coppia. L'artista milanese e Valentina hanno scelto di condividere questo momento con i sostenitori, ponendo l'accento sulla volontà di celebrare l'unione in modo intimo e riservato, lontano dai clamori.

Una cerimonia all'insegna della riservatezza

La coppia ha optato per una cerimonia privata, distaccata dai riflettori e dagli eventi mondani.

Questa decisione riflette il loro desiderio di vivere un passaggio fondamentale nella relazione in un'atmosfera raccolta e personale, circondati esclusivamente dalle persone più care. Ernia e Valentina, noti per la loro discrezione sulla vita privata, hanno sempre mantenuto un profilo basso, e questa occasione non fa eccezione, ribadendo la preferenza per la riservatezza.

Il percorso di Ernia e Valentina Cabassi

Ernia si è affermato come uno dei rapper più apprezzati nel panorama musicale italiano, riconosciuto per i suoi testi incisivi e l'abilità nel narrare storie personali attraverso la musica. Valentina Cabassi, al suo fianco da tempo, ha condiviso con lui tappe importanti, sia nella sfera privata che nella progressione professionale dell'artista.

La loro relazione, caratterizzata da profonda complicità e un legame solido, si consolida ora con la decisione di sposarsi, segnando un nuovo e significativo capitolo nel loro percorso insieme.

Chi è Ernia: il profilo dell'artista

Matteo Professione, conosciuto con il nome d'arte Ernia, è nato a Milano e ha saputo conquistare un posto di rilievo nel rap italiano. Dopo gli esordi con il collettivo Troupe D’Elite, ha intrapreso una brillante carriera solista che lo ha portato a pubblicare numerosi album di successo. I suoi brani si distinguono per l'approfondimento di temi personali e sociali, riuscendo a toccare le corde di un pubblico sempre più vasto e fedele.