Fedez è alle prese con un nuovo trasloco. Nelle ultime ore, il cantante di Rozzano ha condiviso sui social uno scatto che ritrae la compagna, Giulia Honegger, tra scatoloni e oggetti di casa, in quello che sembra essere il nuovo appartamento della coppia a Milano. Già da qualche mese Fedez aveva lasciato intendere un cambiamento importante, abbandonando la residenza di CityLife e chiudendo definitivamente il capitolo legato alla precedente vita familiare. Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, il rapper si era trasferito in un’altra abitazione sempre nella stessa zona, vicino a quella dell’ex moglie e dei figli Leone e Vittoria. Ora, però, le esigenze della coppia sono cambiate. Giulia Honegger è in dolce attesa e l’arrivo di un bebè, insieme ai due cagnolini Silvio e Maurizio, potrebbe aver reso necessario un cambio di casa verso uno spazio più ampio e funzionale. Nello scatto condiviso online si intravedono il pavimento in parquet e, sulla parete bianca, l’insegna vintage del fast food Burghy. Giulia appare seduta tra gli scatoloni con il pancione in evidenza, mentre sullo sfondo compare anche il flipper dei Ghostbusters, un oggetto già presente nella precedente abitazione di Fedez e portato con sé nel nuovo appartamento.

La dolce attesa di Giulia Honegger

La lieta notizia della gravidanza di Giulia Honegger è stata ufficializzata direttamente da Fedez, che ha scelto i suoi canali Instagram per condividerla con i suoi numerosi follower.

Attraverso una storia toccante, il rapper ha mostrato la sua compagna con il pancino in evidenza, accompagnando l'immagine con un delicato cuoricino bianco, simbolo di amore e attesa. Questo sarà il primo figlio per Giulia, un'esperienza completamente nuova e ricca di emozioni. Per Fedez, invece, si tratta del terzo figlio, essendo già padre di Leone e Vittoria, nati dalla sua precedente unione con l'influencer Chiara Ferragni.

La conferma di questa dolce attesa ha trovato riscontro e diffusione anche su altre importanti testate giornalistiche, che hanno riportato la notizia con la dovuta attenzione. La coppia sta vivendo questo periodo con una certa riservatezza, proteggendo la propria intimità, ma al contempo è pienamente consapevole della necessità di riorganizzare e adattare sia la propria quotidianità che gli spazi della propria casa alla nuova e meravigliosa realtà familiare che si sta delineando. L'attesa del bebè in arrivo è un momento di grande gioia e trasformazione per entrambi, proiettandoli verso un futuro condiviso e un nuovo appartamento.