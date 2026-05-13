La puntata di Forbidden Fruit in onda giovedì 14 maggio si annuncia come una delle più movimentate dell'ultimo periodo. Yildiz continua a raccogliere consensi con la sua nuova attività legata alla purea di mele, ma la giornata prende una piega inattesa quando Ender e Nadir le organizzano una festa a sorpresa per il compleanno. Da lì in poi, tra presenze sgradite, nuove gelosie e una rivelazione destinata a cambiare gli equilibri, la tensione cresce rapidamente fino alla decisione più clamorosa della serata.

La festa di Yildiz diventa un terreno di scontro

All’inizio dell’episodio, Yildiz prosegue con successo il suo nuovo percorso imprenditoriale, sostenuta da Emir e Caner nella produzione della purea di mele. Proprio mentre tutto sembra andare nella direzione giusta, Ender e Nadir organizzano per lei una festa di compleanno a sorpresa che riesce a colpire nel segno: l’evento funziona, anche grazie all’esibizione della cantante Irem, cugina di Yildiz. Alla serata partecipano anche Yigit e Vivian, la sua nuova compagna, e la presenza della coppia riaccende la rabbia di Lila. Yildiz, da parte sua, resta sorpresa e riconoscente verso Nadir per l’iniziativa.

Il clima, però, cambia subito. Halit non prende bene l’iniziativa di Nadir e lo minaccia apertamente, intimandogli di smettere di corteggiare Yildiz.

Il confronto fa capire che la festa, nata come momento di celebrazione, sta in realtà diventando il punto d’innesco di una nuova guerra sentimentale e familiare. La giornata di Yildiz, insomma, si muove tra gratitudine, tensione e orgoglio ferito, con il suo ruolo sempre più centrale nelle dinamiche di potere della soap.

La rivelazione su Leyla cambia tutto: Yildiz accetta Nadir

Il passaggio decisivo arriva quando Sahika e Leyla incrociano Yildiz e Zehra in un locale. In quel momento, Sahika sfrutta l’occasione per dire a Yildiz che Leyla è incinta di Halit. La notizia manda Yildiz fuori di sé: furiosa, si precipita nell’ufficio dove Halit e Nadir sono riuniti e, davanti a tutti, accetta la proposta di matrimonio di Nadir.

È una svolta improvvisa e plateale, che ribalta il senso dell’intera giornata e lascia presagire conseguenze pesantissime per tutti i protagonisti coinvolti.

Secondo le anticipazioni, Yildiz reagisce così anche perché si sente tradita e spinta all’angolo, mentre Ender comincia a sospettare che la storia della gravidanza sia stata usata in modo strategico da Sahika per creare caos. Più avanti, proprio Ender scoprirà che Leyla ha interrotto la gravidanza su pressione di Halit e capirà che è stata Sahika a rivelare la presunta gravidanza a Yildiz. Nel frattempo, Nadir porterà Yildiz a cena con Asuman, Kaya ed Ender e le regalerà un anello, consolidando almeno in apparenza la nuova scelta della donna. La puntata del 14 maggio si chiude così su un equilibrio completamente ribaltato, con Halit colpito nel vivo e Yildiz pronta a trasformare la rabbia in una decisione pubblica e irreversibile.