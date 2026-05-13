La serie tv turca La forza di una donna (Kadin in lingua originale) sta giungendo al termine. Gli ultimi tre episodi in onda il 22 maggio, vedono Sirin ormai ricoverata in un ospedale psichiatrico ma alla vista di Bahar dà in escandescenza al punto che deve essere sedata e isola. Intanto Bahar e Ceyda trovano il loro lieto fine: le due donne infatti, convoleranno a nozze rispettivamente con Arif e Raif.

Anticipazioni La forza di una donna

Le anticipazioni legate al gran finale de La forza di una donna, vedono ancora una volta protagonista Sirin.

La donna dopo aver ucciso Sarp e aver tentato di uccidere Doruk, è stata rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Nonostante tutto Enver continua ad andare a trovarla ed in uno degli incontri si presenta con Bahar: Sirin alla vista della donna appare subito fuori controllo al punto che i medici devono sedarla e isolarla per farla calmare ed evitare ancora una volta il peggio.

Intanto Bahar e Ceyda decidono di festeggiare il matrimonio lo stesso giorno con i rispettivi mariti Arif e Raif. Per quanto riguarda Ceyda, la gioia è doppia visto che Arda per la prima volta pronuncerà la parola "mamma". Durante i festeggiamenti però c'è spazio anche per la malinconia nel pensare alle persone che purtroppo non sono potuto essere con loro.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, gli appassionati della serie turca hanno espresso un commento su quello che sarà il gran finale. Un utente commosso ha scritto: "Bahar in ospedale voleva commettere un gesto estremo per abbracciare Sarp ancora una volta, ma non poteva farlo perché aveva due figli. Ora va nella casa di Sarp per sentire ancora la sua presenza. Guarda verso l'alto, cercando proprio in lui la forza per non crollare". Un altro utente ha affermato: "Sono davvero felice per Bahar e Ceyda che riescono a trovare il loro lieto fine dopo averne passate davvero tante". Un ulteriore utente ha commentato: "ll personaggio di Bahar è stato davvero tanta roba". Un altro utente ha commentato con rammarico: "Mi dispiace che sia giunta al termine questa dizi, ma è giusto così".

Dove seguire Kadin

Gli ultimi tre episodi de La forza di una donna vengono trasmessi in prima serata venerdì 22 maggio dalle ore 21:45 circa. Al termine della messa in onda tutti coloro che intendono seguire la soap on demand possono farlo sul sito Mediaset Infinity in modo del tutto gratuito.