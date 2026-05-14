Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rilanciate su X dal giornalista Ekrem Konur, la Juventus avrebbe messo nel mirino un gioiello del Real Madrid. “I contatti fra la Juventus e Brahim Diaz si stanno scaldando. Il playmaker del Real Madrid, dopo tre stagioni in prestito al Milan, è ora tornato nei radar della Serie A con la Juventus che mostra interesse. Il suo potenziale ritorno in Italia è quindi un'ipotesi e la società bianconera pensa al suo trasferimento”.

Un’indiscrezione che si collega alle voci già emerse nelle scorse settimane e che raccontavano di un forte gradimento da parte di Luciano Spalletti nei confronti del talento spagnolo.

Spalletti spinge: Brahim piace per qualità e duttilità

Il tecnico bianconero vedrebbe infatti in Brahim Diaz il profilo ideale per aumentare qualità tecnica, imprevedibilità e velocità di palleggio nella trequarti juventina. Caratteristiche che negli ultimi anni sono spesso mancate alla squadra torinese e che lo spagnolo ha già dimostrato di possedere durante l’esperienza al Milan.

La Juventus sarebbe particolarmente attratta dalla duttilità offensiva del giocatore, capace di agire da trequartista, esterno offensivo o mezzala avanzata. Un’identità tattica che si sposerebbe perfettamente con l’idea di calcio di Spalletti, da sempre estimatore di calciatori dinamici e tecnici tra le linee.

Dal canto suo, Brahim Diaz starebbe riflettendo seriamente sulla possibilità di lasciare il Real Madrid.

Nonostante la fiducia dell’ambiente madridista, il classe 1999 ha trovato poco spazio in questa stagione, disputando poco più di 1000 minuti in Liga finora.

Il Real apre e Nico Paz può favorire l’operazione

Uno scenario che potrebbe favorire la Juventus anche dal punto di vista economico. Il Real Madrid, infatti, sembrerebbe disposto ad ascoltare offerte per Brahim Diaz soprattutto dopo aver fatto intuire che nella prossima estate riporterà in Spagna Nico Paz, reduce dall’ottima stagione vissuta al Como.

Il ritorno del giovane talento argentino aumenterebbe ulteriormente la concorrenza offensiva nella rosa dei blancos e potrebbe quindi spingere il club spagnolo a valutare una cessione dell’ex Milan. Ecco perché la Juventus starebbe monitorando attentamente la situazione, convinta di poter affondare il colpo per una cifra vicina ai 35 milioni di euro.