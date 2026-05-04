Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, dopo il divorzio da Yildiz, Halit si ritroverà sempre più isolato. In questo contesto Leyla arriverà a manipolare Halit proprio attraverso la questione dell’aborto, sfruttando il suo senso di colpa. Decisa a non perdere il suo posto nella vita dell’uomo, metterà in atto una strategia basata su una menzogna.

Leyla usa la gravidanza contro Halit, ma lui si allontana

Dopo aver rivelato di essere incinta, Leyla userà la gravidanza come leva per tenere Halit legato a sé. Tuttavia, la reazione dell’uomo non sarà quella sperata.

Halit chiederà tempo, ancora scosso dal recente divorzio e dalla pressione mediatica seguita all’intervista di Yildiz, in cui la donna ha rivelato i dettagli della loro relazione extraconiugale.

Leyla temerà di perdere tutto, così cambierà strategia. Invece di insistere sulla gravidanza, fingerà di essere stata abbandonata emotivamente, sostenendo che il dolore per il distacco di Halit l'abbia spinta ad abortire.

Leyla dichiara l’aborto, Halit distrutto dal senso di colpa

Leyla dichiarerà di aver abortito. La notizia sconvolgerà Halit il quale, sentendosi responsabile della tragedia, cambierà radicalmente atteggiamento: da distante e incerto, diventerà protettivo.

Approfittando del dolore di Halit, Leyla riuscirà a riavvicinarsi a lui.

Distrutto e pieno di rimorsi, Halit le aprirà nuovamente le porte della sua vita, proprio perché convinto di essere ormai in debito nei suoi confronti.

Il piano di Yildiz per distruggere Halit e Leyla

Yildiz resterà una presenza ingombrante: dopo aver smascherato pubblicamente Halit con la sua intervista e aver voltato pagina trasferendosi con il figlio, la donna non resterà a guardare. La sua vendetta è tutt’altro che conclusa.

I prossimi appuntamenti con Forbidden Fruit andranno in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 alle 14:15. La serie turca è proposta anche il giovedì in prima serata, subito dopo La Ruota della Fortuna, con la messa in onda di tre puntate consecutive. Le puntate sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare tutti gli episodi della soap.