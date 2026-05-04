La settimana de Il Paradiso delle signore prevista da lunedì 11 a venerdì 15 maggio alle 16:10 su Rai 1 prevederà puntate dominate dalla tensione tra i coniugi Puglisi. Le anticipazioni della soap mostrano un Ciro sempre più incapace di gestire la gelosia verso il nuovo cliente che, nei giorni precedenti, aveva mostrato un interesse evidente per Concetta. La situazione esploderà proprio mentre la donna vivrà un momento di crescita professionale come Venere del negozio di moda. Intanto, proseguiranno anche le altre vicende, con Cesare che rientrerà a Milano dopo il mancato matrimonio con Irene, mentre Mirella dovrà fare i conti con il ritorno inaspettato di Luigi, il padre di Michelino.

Ciro perderà la calma e metterà Concetta in imbarazzo davanti a tutti

La storyline dei coniugi Puglisi entrerà subito nel vivo: Ciro, già irritato da tempo, non riuscirà più a contenere la gelosia. Ogni parola del cliente, ogni sorriso rivolto a Concetta, verrà interpretato come un tentativo di corteggiamento. La tensione accumulata esploderà in un gesto impulsivo: Ciro reagirà in modo eccessivo, alzando la voce e attirando l’attenzione di tutti i presenti in galleria. Concetta, che nel frattempo starà vivendo un momento di crescita personale e professionale, si troverà costretta a gestire l’ennesima scenata del marito. Il tutto sarà scaturito da un cliente, che rivolgerà attenzioni alla nuova Venere, mentre Ciro non gradirà l'avvicinamento dell'uomo alla consorte.

Intanto, le altre storie si intrecceranno: Cesare, Rosa, Mirella, Odile

Mentre i Puglisi affronteranno la loro crisi, il resto de Il Paradiso delle signore vivrà giornate altrettanto intense. Rebecca sarà sempre più in ansia per Cesare, mentre Irene — rientrata a Milano per i sensi di colpa — inizierà a muoversi per ritrovarlo. Marcello riceverà una telefonata inaspettata da Rosa, che lo getterà in uno stato di forte preoccupazione, soprattutto dopo aver letto il suo articolo dal Vietnam. Odile, invece, continuerà a lavorare alla nuova collezione della GMM, sostenuta da Matteo e Marcello, mentre Mirella cercherà di capire se permettere a Luigi di rientrare nella sua vita sia davvero la scelta giusta. La settimana inizierà così: tra gelosie, tensioni e nuove incertezze.