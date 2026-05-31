Le nuove anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate in onda su Canale 5 a giugno 2026 rivelano che Kaya perderà la fiducia in Ender e Sahika. Esasperato dalle continue guerre, prenderà le distanze da entrambe: “Non mi fido di nessuna delle due”. Un duro confronto che metterà a rischio il matrimonio con Ender.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Kaya scopre l'inganno delle azioni

Tutto inizierà con la scoperta delle azioni in mano a Ender, un segreto che farà infuriare Kaya, convinto che la moglie stia tramando alle sue spalle. Proprio per questo, Sahika raggiungerà l'avvocato nel suo studio e proverà subito a giustificarsi: “Ender mi ha detto di non raccontarti nulla e io sono rimasta zitta”.

Una spiegazione che non convincerà affatto l'uomo, ormai sospettoso che la consorte gli nasconda troppe cose e deciso a chiarire la situazione.

Lo scontro tra Sahika ed Ender esaspera Kaya

Gli spoiler della soap turca di Mediaset rivelano che la manager continuerà ad accusare apertamente la rivale, sostenendo che quest'ultima abbia raccontato una versione completamente diversa dei fatti. Sahika arriverà persino a definire Ender "completamente fuori di testa", convinta che stia manipolando tutti.

Le parole della donna finiranno però per esasperare Kaya, sempre più stanco delle continue guerre tra le due.

Kaya mette fine al matrimonio con Ender?

Nel momento più acceso della discussione, esasperato dalle continue accuse reciproche, Kaya pronuncerà la sua dura sentenza definitiva: "Non credo né a te né a Ender.

Non mi fido di nessuna delle due".

Sahika resterà spiazzata dalle sue parole e proverà a colpirlo con una domanda diretta: “Come fai a continuare a restare sposato con una donna di cui non ti fidi?”.

Una frase che metterà Kaya ancora più in crisi e lo spingerà ad allontanarsi per restare da solo, esasperato dai continui conflitti che stanno distruggendo la serenità della sua famiglia.

Per non perdere questo drammatico punto di svolta, l'appuntamento con le nuove puntate di Forbidden Fruit è fissato come di consueto nel pomeriggio di Canale 5, oppure in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.