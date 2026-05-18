Prime Video ha rilasciato un breve teaser che anticipa l'episodio conclusivo della quinta stagione di 'The Boys'. La serie, che per cinque stagioni ha visto i protagonisti lottare contro Patriota e la potente Vought, si avvicina al suo epilogo. Il filmato di 45 secondi mostra i Boys ancora segnati dalla perdita di Frenchie, ma determinati a prepararsi per il decisivo scontro finale.

Le anticipazioni dal trailer e i nuovi sviluppi narrativi

Nel teaser, Patriota appare sempre più instabile dopo aver assunto il composto V1, spingendosi verso una deriva estrema.

Con l'aiuto di Oh-Father, ora tra i suoi più stretti sostenitori, Patriota intende fondare una nuova religione. Intanto, Ashley è mostrata in fuga, mentre i Boys si organizzano per l'ultimo confronto. Il trailer include un riferimento a Becca, la moglie di Butcher e madre di Ryan, figlio di Patriota, un elemento centrale nella trama della serie.

Il passato di Butcher e le origini della Resistenza

La Resistenza contro i Super nasce dalla sete di vendetta di Butcher, motivata dalla scomparsa della moglie Becca. Nel corso delle stagioni, è stato rivelato che Becca non era morta, ma tenuta in isolamento dopo essere rimasta incinta di Patriota. Un successivo scontro tra Butcher e Patriota ha poi portato alla morte di Becca.

Un dettaglio sulla tomba della donna, mostrato nel teaser, suggerisce che la storia sia ormai prossima alla sua conclusione, lasciando intendere che il cerchio narrativo potrebbe chiudersi nell'episodio finale.

Il successo della serie e l'attesa crescente per il gran finale

'The Boys' si è affermata come una delle serie di punta di Prime Video, grazie a una narrazione intensa e a personaggi complessi. L'attesa per il gran finale è alta tra i fan, che si interrogano su come si concluderà la lunga rivalità tra i Boys e Patriota. Il teaser, pur senza svelare troppo, alimenta le aspettative e lascia spazio a numerose teorie su possibili colpi di scena nell'ultimo episodio, promettendo una conclusione memorabile.