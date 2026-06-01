Le nuove anticipazioni di Forbidden Fruit per le puntate in onda su Canale 5 a giugno 2026 rivelano che Sahika vivrà uno dei momenti più umilianti della stagione. Convinta di organizzare una festa di compleanno a sorpresa per Kerim, finirà vittima di un piano progettato da Ender alle sue spalle.

Anticipazioni Forbidden Fruit giugno 2026: la mossa di Sahika

Dopo giorni complicati segnati dalle tensioni con Ender e Kaya, Sahika deciderà di sorprendere Kerim organizzando una festa di compleanno in azienda. Convinta che sia il suo giorno speciale, preparerà torta, dirigenti convocati e persino un regalo di lusso scelto personalmente per lui.

Prima dell’arrivo di Kerim, Sahika sarà determinata a essere la prima a conquistare la sua attenzione. Non a caso domanderà subito ai dipendenti: “Ender non gli avrà fatto gli auguri prima di me, vero?”. Una frase che lascerà intuire tutta la rivalità ancora esistente tra le due donne.

La trappola di Ender in azienda

Quando Kerim entrerà nell’ufficio e partirà il coro di auguri, accadrà però qualcosa di inaspettato. Dopo un momento di imbarazzo, l’uomo ammetterà: “Ma oggi non è il mio compleanno”.

Sahika tenterà di giustificarsi attribuendo l’errore a Yasemin, che avrebbe controllato male la data. In realtà, le trame della soap turca rivelano che dietro l’accaduto si nasconderà un complotto organizzato da Ender per metterla in ridicolo.

Quest'ultima, presente alla scena, peggiorerà ulteriormente la situazione con il suo atteggiamento ironico, insistendo affinché Kerim apra subito il regalo davanti a tutti. Spinto dalle pressioni, l'uomo aprirà il pacco davanti ai presenti, che resteranno colpiti dal valore del lussuoso dono.

Kerim stupisce Sahika e rifiuta il regalo

Poco dopo, una volta rimasti soli nel suo ufficio, Kerim deciderà di restituire l'oggetto a Sahika senza giri di parole: “Non posso accettarlo”.

Spiegherà che sarebbe inappropriato ricevere un regalo così costoso, nonostante apprezzi il gesto. Sahika proverà a minimizzare l’accaduto: “Non so quando sia davvero il tuo compleanno, ma almeno il regalo te l’ho dato in anticipo”. Kerim, però, manterrà le distanze e rifiuterà gentilmente l’offerta.