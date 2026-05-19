Le trame delle prossime puntate di Forbidden Fruit trasmesse da lunedì 25 a domenica 31 maggio in prima visione sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Ender e Sahika rimarranno coinvolte in un drammatico incidente stradale. Halit, invece, cadrà in rovina a causa di un investimento sbagliato in Africa.

Ender e Sahika vittime di un incidente stradale

Yildiz rimarrà stregata dall'arrivo di un uomo affascinante che ha conosciuto in ufficio. Ender consiglierà alla donna di stare lontana da Kerim.

Intanto Halit andrà a prelevare Erim a scuola. L'imprenditore chiederà al figlio delle spiegazioni su una busta contenente del denaro trovato dentro la tasca del suo cappotto.

L'uomo scoprirà che il giovane ha venduto la sua chitarra poiché intenzionato ad aiutarlo economicamente dopo che ha perso tutto a causa di un investimento sbagliato in Africa.

Ender, Kaya e Sahika, intanto, scopriranno che Yigit si è offerto come lavapiatti nella caffetteria dell'università pur di stare vicino a Lila. Celebi apprenderà poi che la sua macchina ha alcuni problemi al motore e per questo accetterà un passaggio offerto dalla cognata. Durante il tragitto, le due donne verranno coinvolte in un incidente automobilistico.

Halit chiede ospitalità ad Yildiz

Le anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit rivelano che Halit avrà intenzione di scoprire chi è il responsabile dei suoi problemi finanziari.

L'imprenditore deciderà di disfarsi del suo autista per poi chiedere ospitalità ad Yildiz. L'uomo convincerà Zehra ad iniziare un percorso di terapia dopo aver scoperto che è ricaduta nel tunnel del alcolismo. Il signor Argun agirà all'oscuro di tutti per fare una sorpresa ai figli.

Halit ha scoperto che Leyla ha finto la gravidanza

Nel frattempo, nelle ultime puntate della serie tv andate in onda a metà maggio sui teleschermi di Canale 5, Yildiz ha accettato di sposare Nadir dopo aver scoperto che Leyla attende un bambino da Halit. Ender ha dimostrato dei dubbi sulla buona fede della segretaria e ne ha parlato con l'ex marito. Il signor Argun, a questo punto, ha chiesto a Leyla la possibilità di parlare con il dottore che ha effettuato l'interruzione di gravidanza.

L'uomo ha così scoperto che la donna aveva messo in scena una finta gravidanza per tenerlo ancorato a sé. Halit deluso non ha esitato a cacciare Leyla dalla sua abitazione. Ma le brutte notizie per l'uomo non sono terminate quando ha scoperto di aver perso tutto per un investimento sbagliato.

Yildiz, invece, ha deciso di riconsegnare l'anello di fidanzamento a Nadir dopo averne parlato con Ender. La donna non se l'è sentita di iniziare una nuova vita al fianco del nemico numero uno di Halit.