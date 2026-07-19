Le trame delle nuove puntate di Forbidden fruit in onda dal 20 al 24 luglio su Canale 5 rivelano che Yigit avrà una reazione fortissima dopo aver scoperto che Ender si è risposata. Yildiz Yilmaz, invece, finirà in carcere con l'accusa di violazione di domicilio.

Yigit rinnega Ender per le nozze con Halit

Yildiz, Halitcan e Asuman andranno a vivere da un'amica di quest'ultima. La ragazza apparirà in ansia, temendo che l'ex marito le possa portar via suo figlio. Kaya, invece, si precipiterà in hotel, temendo che Sahika possa togliersi la vita. La darklady dirà a suo fratello di essere stata ingannata da Halit ma lui non crederà alla versione.

Yigit farà ritorno dall'America, presentandosi a casa di Caner senza preavviso. L'uomo accoglierà il nipote a casa sua anche se non saprà come dirgli che Ender si è di nuovo sposata con Halit. Caner informerà la sorella dell'arrivo del figlio. Ender apparirà molto scossa, tanto da invitare il fratello a occuparsi di lui. Le nozze a sorpresa di Halit ed Ender scuoteranno gli equilibri famigliari. Yigit rinnegherà sua madre per averlo tenuto all'oscuro del suo matrimonio e per aver tradito Kaya.

Yildiz arrestata per violazione di domicilio

Le anticipazioni settimanali di Forbidden fruit narrano che Yildiz perderà l'affidamento di Halitcan e per questo si trasferirà in un quartiere povero dove alcune vicine cercheranno di farle coraggio.

Halit, intanto, consoliderà il suo potere, licenziando Kerim. Sahika colpita dal piano dell'uomo sceglierà di rimanere socia per organizzare una vendetta silenziosa.

Successivamente Yildiz irromperà alla villa alla scoperta che Ender ha manipolato le prove contro di lei. La polizia arresterà la donna con l'accusa di violazione di domicilio e aggressione ai danni della sua ex migliore amica. Yildiz disperata accetterà l'alleanza inaspettata di Sahika per vendicarsi sia di Ender che di Halit. Il loro piano prevederà l'inserimento di Yigit alla villa per creare ulteriori tensioni, sfruttando il risentimento che prova nei confronti di Ender.

Erim è apparso al settimo cielo per il ritorno di fiamma dei genitori

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden fruit andati in onda a metà luglio su Canale 5, Halit ha sorpreso tutti nel corso delle sue nozze. L'uomo ha informato Yildiz e Sahika di non poterle sposare visto che ha già sposato Ender. Quest'ultima ha fatto il suo ingresso alla cerimonia vestita in abito da sposa insieme al figlio Erim. La novità ha sconvolto tutti i presenti compreso Kaya, che ha dimostrato di provare ancora qualcosa per l'ex moglie. Erim, invece, è apparso al settimo cielo in seguito al ritorno di fiamma dei genitori.