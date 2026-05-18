Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma a breve sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Halit Argun capirà di essersi comportato male con Yildiz. L'uomo chiederà all'ex moglie di sposarsi nuovamente dopo essere tornato in possesso di tutti i suoi beni.

Halit vuole tornare insieme all'ex moglie

Halit andrà a villa Argun dove informerà Sahika di essere riuscito a riscattare l'immobile. La darklady rimarrà sconvolta quando capirà che l'imprenditore è tornato in possesso della sua fortuna. Al tempo stesso, Yildiz apparirà a dir poco soddisfatta per l'uscita dell'ex marito dalla crisi finanziaria.

L'imprenditore chiederà all'ex moglie di tornare insieme a lui. L'uomo capirà di essersi comportato male con la madre di suo figlio quando l'ha tradita con Leyla. Pertanto, Halit deciderà di comprare una nuova abitazione e ricominciare da zero.

Halit chiede ad Yildiz di sposarsi nuovamente

Le anticipazioni della serie tv rivelano che il signor Argun si accorgerà di non essere felice se non riuscirà a riavere Yildiz al suo fianco. Halit, a questo punto, chiederà all'ex moglie di sposarsi nuovamente. La richiesta di nozze lascerà senza parole Yildiz, che ormai diventata ricca prenderà del tempo utile per dare una risposta all'uomo. Asuman apparirà contraria all'idea che Halit e Yildiz si rimettano insieme.

La donna consiglierà alla figlia di non accettare la proposta.

Nel frattempo, Kerim metterà gli occhi addosso sulla sorella di Zeynep dopo aver trovato lavoro come ceo dell'azienda Argun su ordine di Sahika. L'uomo dimostrerà di nutrire un debole per la ragazza ma le sue intenzioni saranno sincere?

Halit ha trovato ospitalità a casa di Sitki dopo essere rimasto povero

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà maggio sui teleschermi di Canale 5, Ender ha informato Halit di credere che Leyla abbia finto la gravidanza ed il conseguenze aborto per allontanarlo da Yildiz. L'imprenditore ha affrontato la segretaria, dicendole che avrebbe voluto parlare con il dottore che ha praticato la sua interruzione di gestazione.

L'uomo è andato incontro ad una brutta scoperta quando ha appreso che Leyla aveva finto la gravidanza grazie alla rivelazione del medico. Halit deluso ha cacciato la donna non prima di interrompere la loro relazione. L'uomo ha poi dovuto affrontare un altro problema quando ha scoperto di aver perso tutto a causa di un investimento sbagliato in Africa. L'imprenditore ha dovuto lasciare la sua lussuosa tenuta insieme ai figli, tanto da trovare ospitalità nella casa di Sitki, situato in un quartiere modesto d'Istanbul.