Le anticipazioni delle prossime puntate di Forbidden Fruit rivelano momenti di grande tensione in arrivo su Canale 5. Quello che sembrerà un tranquillo pomeriggio nella villa di Halit si trasformerà in un incubo quando uno dei bambini affidati a Zehra sparirà nel nulla. Il caos degenererà rapidamente fino all’arrivo della polizia e al trasferimento in commissariato.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Zehra semina il panico con l'asilo in villa

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Zehra deciderà di improvvisarsi babysitter insieme ad Asuman e Aysel.

Le tre trasformeranno la villa in una sorta di asilo nido casalingo, accogliendo diversi neonati.

Inizialmente tutto sembrerà procedere senza problemi, ma la situazione sfuggirà di mano. I bambini inizieranno a piangere contemporaneamente, mandando nel panico Zehra e le sue aiutanti. Sarà proprio durante quel caos che le tre donne si accorgeranno dell'assenza di uno dei neonati.

Sparisce un neonato, è dramma in villa

Zehra, Asuman e Aysel inizieranno a controllare freneticamente ogni stanza della villa, sempre più terrorizzate all’idea che possa essere successo qualcosa di grave. Le ricerche però non daranno frutti e, quando le madri arriveranno per riprendere i propri figli, la situazione sarà già disperata.

La madre del neonato deciderà di contattare la polizia.

Zehra, Asuman e Aysel finite nei guai

L’arrivo delle forze dell’ordine trasformerà la situazione in uno scandalo. Le tre donne verranno portate in commissariato per chiarire quanto accaduto.

Per Zehra si tratterà di uno dei momenti più umilianti vissuti finora. La leggerezza con cui ha organizzato tutto rischierà di avere conseguenze molto serie.

Halit scopre lo scandalo e si infuria

Quando Halit scoprirà quello che è successo all'interno delle sue mura, perderà la pazienza. Si infurierà con Zehra, Asuman e Aysel per aver gestito la situazione in modo irresponsabile.

L’episodio rischierà così di creare nuovi scontri all’interno della famiglia.

Per scoprire se Zehra rischierà il carcere e come si evolveranno le trame della soap opera turca, non resta che seguire i prossimi episodi.